ششمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت خانواده‌های کارکنان و شانزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت خواهران شاغل فراجا در ساری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، اختتامیه ششمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت خانواده‌های کارکنان و شانزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت خواهران شاغل فراجا امروز چهارشنبه با حضور ۷۰۰ نفر از کارکنان و خانواده‌های مجموعه انتظامی کشور در استان مازندران آغاز شد.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان مازندران، با اشاره به اهداف برگزاری این رویداد قرآنی گفت: ترویج و تعمیق فرهنگ ناب قرآنی و معارف اهل‌بیت (ع)، توسعه انس با قرآن کریم در میان کارکنان و خانواده‌های آنان و نهادینه‌سازی آموزه‌های قرآنی در زندگی فردی، خانوادگی و سازمانی از مهم‌ترین اهداف این مسابقات است.

حجت‌الاسلام سیداسماعیل حسینی مازندرانی، با بیان اینکه این دوره از رقابت‌ها با میزبانی فرماندهی انتظامی استان مازندران و همکاری اداره کل قرآن، عترت و نماز سازمان عقیدتی سیاسی فراجا برگزار شد، افزود: این رویداد فرصتی برای شناسایی استعداد‌های قرآنی، تقویت فعالیت‌های فرهنگی و معنوی و گسترش فرهنگ قرآن و عترت در میان کارکنان و خانواده‌های مجموعه انتظامی کشور فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: تقویت بنیان خانواده، ایجاد زمینه مشارکت همسران و فرزندان کارکنان در فعالیت‌های قرآنی، شناسایی و پرورش قاریان و حافظان و ارتقای اخلاق و معنویت سازمانی از دیگر اهداف برگزاری مسابقات سراسری قرآن و عترت فراجا به شمار می‌رود.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان مازندران درباره رشته‌های این دوره از مسابقات نیز گفت: رقابت‌ها در رشته‌های متنوع قرآنی و معارفی برگزار می‌شود و توانمندی شرکت‌کنندگان در زمینه قرائت، حفظ، فهم و تدبر در قرآن کریم، معارف نهج‌البلاغه و مناجات‌خوانی مورد ارزیابی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی افزود: تنوع رشته‌ها زمینه حضور علاقه‌مندان با استعداد‌ها و توانمندی‌های مختلف را فراهم می‌کند و فرصتی برای رشد و شکوفایی ظرفیت‌های قرآنی شرکت‌کنندگان به وجود می‌آورد.

وی همچنین با اشاره به برنامه اختتامیه این رویداد اظهار کرد: قرائت پیام حضرت آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی، از مراجع عالی‌قدر تقلید شیعه، از بخش‌های مهم و معنوی آیین اختتامیه ششمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت خانواده‌های کارکنان و شانزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت خواهران شاغل فراجا است.