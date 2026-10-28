کارشناس هواشناسی استان خراسان‌رضوی گفت: کماکان ماندگاری هوای سرد شبانه (امشب در نواحی سردسیر حداقل شبانه حدود صفر و کمتر از آن) و از روز جمعه تا یکشنبه هفته آینده، روند افزایش دمای روزانه مورد انتظار است.

زهرا آهنگرزاده در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، اظهار کرد: براساس تحلیل نقشه ها و مدل های هواشناسی؛ به تدریج طی امروز تا فردا، در غالب نقاط استان، استقرارجوی به نسبت پایدار و به ویژه در ساعات شب و اوایل صبح در گردنه های کوهستانی و سردسیرشمالی استان، تشکیل مه و کاهش دید روی می دهد.

وی افزود: روز جمعه و روزهای ابتدایی هفته آینده گاهی افزایش ابر، وزش باد و رگبار پراکنده باران در سطح استان پیش بینی می شود.

کارشناس هواشناسی استان خراسان‌رضوی ادامه داد: کماکان ماندگاری هوای سرد شبانه (امشب در نواحی سردسیر حداقل شبانه حدود صفر و کمتر از آن) و از روز جمعه تا یکشنبه هفته آینده، روند افزایش دمای روزانه مورد انتظار است.

وی گفت: دمای مشهد مقدس امروز در گرم‌ترین زمان به ۲۰ درجه رسید. امشب نیز دمای مشهد به ۷ درجه سانتیگراد می‌رسد.

آهنگرزاده افزود: نوسانات دمایی مشهد برای فردا بین ۵ تا ۲۰ درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: در شبانه‌روز گذشته شهر‌های ریوش با ۵ درجه و مه ولات با ۲۶ درجه به ترتیب خنک‌ترین و گرم‌ترین شهر‌های استان بوده‌اند.