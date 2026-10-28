وزیر نیرو در ادامه سفر به بلاروس در دیدار با گنادی تروبیلو وزیر مسکن و خدمات عمومی بلاروس در بخش‌های صنعت آب و فاضلاب، بازچرخانی آب و برق، زمینه‌های مختلف همکاری را بررسی و از هیئت بلاروسی برای حضور در دو نمایشگاه تخصصی صنعت برق و آب تهران دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در ادامه سفر به بلاروس، با گنادی تروبیلو، وزیر مسکن و خدمات عمومی بلاروس، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

وزیر نیرو با اشاره به سابقه سفر‌های خود به بلاروس گفت: سومین سفر من به بلاروس است و در منصب‌های مختلف به این کشور سفر داشته‌ام. مردم بلاروس بسیار مهمان‌نواز هستند و با اغلب مقامات و مسئولان بلاروسی دیدار و گفت‌و‌گو داشته‌ام. بلاروس کشوری بسیار زیبا با سابقه‌ای طولانی است و ایران نیز کشوری با تمدنی کهن و فناوری‌های مدرن است.

علی‌آبادی با اشاره به تفاوت ساختار مدیریت آب و برق در دو کشور اظهار داشت: آب و برق هر دو کالای بسیار مهمی در زندگی مردم هستند. تفاوت کمی میان ساختار بلاروس و ایران وجود دارد؛ چراکه وزارت نیرو در ایران از خرد تا کلان متولی تأمین آب و برق است، در صورتی که در بلاروس این‌گونه نیست و در سطح کلان وزارت انرژی متولی است.

وی افزود: در ایران آب هم از منابع سطحی و هم از منابع زیرسطحی تأمین می‌شود. به عنوان مثال، شهرداری‌ها برای تأمین آب فضای سبز از وزارت نیرو آب دریافت می‌کنند و سد‌ها که تأمین‌کننده منابع سطحی هستند، توسط وزارت نیرو ساخته می‌شوند. البته وزارتخانه‌های صنعت و کشاورزی در حوزه‌های خود فعالیت‌های تخصصی انجام می‌دهند، اما تأمین آب و برق به طور مستقیم بر عهده وزارت نیرو است.

وزیر نیرو با اشاره به وضعیت اقلیمی ایران تصریح کرد: ایران متأثر از پدیده‌های اقلیمی مانند ال‌نینو در وضعیت آبی مطلوبی قرار ندارد، ولی از نظر انرژی در شرایط بسیار خوبی قرار داریم.

وی با اشاره به اهمیت تصفیه آب در ایران گفت: در حوزه صنعت آب، به‌ویژه برای احداث تصفیه‌خانه، به دلیل مجاورت با آب‌های شور و لب‌شور در شمال و جنوب، بحث تصفیه آب بسیار حائز اهمیت است. در واقع آب‌شیرین‌کن‌های ایران مختص آب دریا است، اما منابع سطحی و زیرسطحی کشور هم ناخالصی‌هایی دارد که باید از بین برود. این موضوع در هر کشور متفاوت است و به همین خاطر تمام آب لوله‌کشی‌شده در تمام نقاط کشور به راحتی قابل شرب است.

علی‌آبادی با اشاره به فرصت‌های همکاری مشترک خاطرنشان کرد: در ایران آب‌های استفاده‌شده بازچرخانی می‌شود و مورد استفاده صنایع و دیگر مصارف قرار می‌گیرد. پس یکی از فرصت‌های همکاری مشترک بین دو کشور می‌تواند بازچرخانی و تصفیه آب باشد.

وی مدیریت مصرف را زمینه دیگر همکاری دانست و افزود: تجربیات کشور بلاروس در مدیریت مصرف بسیار حائز اهمیت است. البته ایران اقلیم متفاوتی دارد؛ برخی مناطق بسیار پرآب و برخی صحرا و فاقد منابع فراوان آبی است، اما کشور بلاروس بسیار پرآب است. به عنوان مثال، بلاروس ممکن است نگران سیلاب ناشی از تغییرات اقلیمی باشد، اما ایران نگران کم‌آبی خواهد بود.

وزیر نیرو با اشاره به وضعیت اقتصاد آب و برق تصریح کرد: اقتصاد آب و برق در ایران شرایط خوبی ندارد و به همین جهت متأسفانه مصرف بیشتر از حد استاندارد است. در بحث آب، به ازای هر نفر حدود ۳۰۰ لیتر آب در روز مصرف می‌شود و با توجه به محدودیت منابع، این موضوع منجر به از دست رفتن منابع می‌شود. پس در زمینه مدیریت مصرف می‌توان از تجربیات کشور بلاروس استفاده کرد.

وی در خصوص مدیریت مصرف انرژی اظهار داشت: در مدیریت مصرف انرژی، با وجود همراهی مردم و تلاش‌های صورت‌گرفته، همچنان نسبت به استاندارد‌های جهانی نیاز به اقدامات گسترده‌تری است؛ بنابراین در زمینه مصرف و روش‌های هوشمند کمتر کردن مصرف، همکاری‌های ارزشمندی میان دو طرف صورت خواهد گرفت و به نظر می‌رسد تجربیات کشور بلاروس در این زمینه بسیار سودمند است.

علی‌آبادی با اشاره به حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: در تولید انرژی به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر در حرکت هستیم تا هر خانه انرژی مورد نیاز خود را تأمین کند. استفاده از سطوح جانبی برای تولید برق و همچنین کاهش مصرف شدت انرژی در خانه‌ها از طریق ایجاد تغییرات در خانه‌ها، به نوعی بهینه‌سازی مصرف صورت خواهد گرفت. در تلاش هستیم که مصرف صنایع را به سمت استفاده از آب بازچرخانی‌شده حرکت دهیم.

دعوت از هیئت بلاروسی برای حضور در نمایشگاه‌های پیش‌رو

وزیر نیرو از برگزاری دو نمایشگاه تخصصی در تهران خبر داد و گفت: ۱۰ روز دیگر نمایشگاه صنعت برق در تهران برگزار خواهد شد که نمایشگاهی بزرگ و مهم‌ترین رویداد صنعت تلقی می‌شود و امکان حضور و فعالیت هزار شرکت وجود دارد. یک ماه دیگر نیز نمایشگاه آب برگزار خواهد شد و شرکت‌هایی که در زمینه آب‌شیرین‌کن‌ها، تصفیه‌خانه‌ها، آبرسانی و احداث مخازن آب و تمام فناوری‌های مرتبط فعالیت دارند، حاضر خواهند بود. این دو نمایشگاه که به فاصله یک ماه از هم برگزار می‌شود، جزئی از مسئولیت‌های وزارت نیرو است و از هیئت بلاروسی دعوت می‌کنم تا در این بازدید‌ها حضور داشته باشند تا زمینه‌های توسعه همکاری فراهم شود.

گنادی تروبیلو، وزیر مسکن و خدمات عمومی بلاروس، نیز در ادامه این نشست گفت: درباره مدیریت مصرف، ۲۵ سال قبل در بلاروس اداره‌ای تشکیل شد با عنوان اداره بهینه‌سازی مصرف انرژی. این اداره عهده‌دار بهره‌وری مصرف است و مصرف برق و آب را در بازه‌های زمانی مختلف انجام می‌دهد.

وی افزود: برای مدیریت مصرف، با توجه به این موضوع که بیشتر سیستم‌های گرمایشی مرکزی است، این سیستم‌ها طوری طراحی شده‌اند که با در نظر گرفتن دمای فضای خارج از منزل، میزان دمای محیط را کنترل می‌کنند. اداره بهینه‌سازی مصرف انرژی در تمام ساختمان‌ها و آپارتمان‌ها دما را کنترل می‌کند تا نواقص را برطرف کند و در جایی هدر رفت انرژی وجود نداشته باشد.

تروبیلو در پایان خاطرنشان کرد: در واحد‌های مسکونی و آپارتمان‌ها برای مشاعات، سیستم‌های سنسور‌های حرکتی استفاده می‌شود تا مدیریت مصرف در مشاعات انجام شود. در همه معابر شهری هم سیستم‌های سنسور‌های نوری برای روشنایی و چراغ‌های LED استفاده می‌شود و با این تغییرات، مصرف برق تا دو برابر کمتر شده است.