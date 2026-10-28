رئیس اداره پایش و آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان تهران از پایش میدانی بخش های مختلف پالایشگاه نفت تهران با هدف ارزیابی عملکرد زیست محیطی این مجموعه و بررسی روند اجرای برنامه‌ های کنترل آلاینده های هوا، آب و خاک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا فدایی با اشاره به ضرورت نظارت مستمر بر عملکرد زیست‌ محیطی صنایع بزرگ گفت: در راستای پایش و کنترل منابع آلاینده استان، بازدید کارشناسی از بخش‌ های مختلف پالایشگاه نفت تهران با حضور کارشناسان تخصصی اداره پایش و آزمایشگاه اداره‌ کل و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری انجام شد.

وی افزود: در جریان این بازدید، منابع آلاینده این واحد صنعتی و میزان پیشرفت اقدامات و برنامه های اجرایی برای کنترل آلودگی های هوا، آب و خاک در مناطق تحت تأثیر فعالیت پالایشگاه بررسی و وضع اقدامات زیست محیطی مجموعه ارزیابی شد.

فدایی با اشاره به موقعیت استقرار پالایشگاه و تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم فعالیت های آن بر کیفیت محیط زیست شهرستان ری، به ویژه کیفیت هوا، تصریح کرد: در این بازدید، بر ضرورت ارتقای تمهیدات زیست محیطی، تسریع در اجرای برنامه حذف فلرینگ( «فلرینگ» فرآیندی است که از طریق آن، گاز طبیعی را به صورت کنترل شده‌ای به هنگام استخراج نفت می‌سوزانند)، بهبود فرایندهای تولید و به روزرسانی تجهیزات و سامانه‌ های کنترل آلایندگی تأکید شد و تذکرات کارشناسی لازم به مسئولان مربوطه ارائه شد.

رئیس اداره پایش و آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان تهران خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت راهبردی تولیدات پالایشگاه نفت تهران، استمرار فعالیت این مجموعه باید همزمان با ارتقای شاخص‌ های زیست محیطی و کاهش حداکثری آثار نامطلوب فعالیت‌ های صنعتی بر محیط زیست دنبال شود.

این مقام مسئول بر تداوم پایش های تخصصی و پیگیری اجرای اقدامات اصلاحی برای کاهش آلایندگی و صیانت از کیفیت منابع زیستی مناطق اطراف تأکید کرد.