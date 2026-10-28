به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری نقده، در این رزمایش بر اهمیت ارتقای آمادگی مدارس، برای مواجهه با حوادث و شرایط غیرمترقبه تأکید کرد وگفت: برگزاری چنین رزمایش هایی، با فراهم‌کردن زمینه آموزش عملی و آشنایی دانش‌آموزان با اقدامات ضروری هنگام بروز حوادث، می‌تواند در کاهش آسیب‌ها و افزایش ایمنی محیط‌های آموزشی نقش مؤثری داشته باشد.

در جریان این رزمایش، نیرو‌های امدادی و عملیاتی دستگاه‌های مشارکت‌کننده، بخشی از توانمندی‌ها و اقدامات خود را در حوزه مدیریت بحران، امدادرسانی و مقابله با حوادث احتمالی به نمایش گذاشتند. همچنین دانش‌آموزان هم با بخشی از اصول و مهارت‌های مورد نیاز برای حفظ ایمنی و واکنش مناسب در شرایط اضطراری آشنا شدند.