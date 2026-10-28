به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، بر اساس گزارش مرکز ملی پایش خشکسالی سازمان هواشناسی کشور؛ میانگین بارش مهرماه مازندران ۴۴.۶ میلیمتر بوده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال که ۳۲.۱ میلیمتر بوده ۳۹ درصد افزایش داشته است.

در بخشی از این گزارش با اشاره به شرایط کشاورزی و به ویژه کشت پاییزه در مازندران آمده است: کلزا، گندم، جو و علوفه مهم‌ترین محصولات کشاورزی پاییزه مازندران است که هر ساله کشاورزان با در نظر گرفتن وضعیت بارندگی‌های مهر و آبان و همچنین چگونگی تامین و دسترس بودن نهاده‌ها، نوع کشت این محصولات را در حدود ۱۸۰ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی استان، انتخاب می‌کنند.

کشت کلزا در مازندران به طور معمول از اواخر شهریور در مناطق میان بند و ارتفاعات آغاز می‌شود و در مهر ماه اوج کشت این محصول در جلگه و دشت است. البته کلزا کاری را می‌توان در زمین‌های شالیزاری تا پایان آبان هم انجام داد.

بارندگی به موقع مبنای کشت و کار محصولات پاییزه به ویژه در زمین‌های دیمزاری مازندران است، وضعیتی که به دلیل کاهش بارندگی در مهر و آبان چهار سال گذشته همواره سبب شد تا سطح کشت کلزا به عنوان مهم‌ترین محصول دانه روغنی استان با کاهش محسوسی نسبت به سطح ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی مواجه شود.

میانگین بارش هفت ماهه سال ۱۴۰۵ مازندران هم ۳۰۴.۷ میلی متر بوده که در مقایسه با مدت مشابه دوره آماری بلندمدت که ۳۳۴.۴ میلی متر بوده، حدود ۹ درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۲۲۶.۵ میلی متر بوده، حدود ۳۴ درصد افزایش داشته است.

میانگین بارش سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ مازندران نیز ۵۸۰ میلی متر بوده که در مقایسه با مدت مشابه دوره آماری بلند مدت که ۶۶۴ میلی متر بوده حدود ۱۳ درصد کاهش و در مقایسه با مدت مشابه سال زراعی گذشته که ۵۵۹ میلی متر بوده، حدود ۳ درصد افزایش داشته است.

داده‌های هواشناسی مازندران نشان می‌دهد میانگین دمای هوای مهر سال ۱۴۰۵ مازندران ۱۸.۴ درجه سلسیوس بوده که در مقایسه با مدت مشابه دوره آماری بلند مدت که ۱۴.۸ درجه سلسیوس بوده، ۳.۶ درجه سلسیوس افزایش و در مقایسه با مدت مشابه پارسال که ۱۶.۱ درجه سلسیوس بوده، ۲.۳ درجه سلسیوس افزایش داشته است.

میانگین دمای هوای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ استان هم ۱۳.۵ درجه سلسیوس بوده که در مقایسه با مدت مشابه دوره آماری بلندمدت که ۱۱.۵ درجه سلسیوس بوده، ۲ درجه سلسیوس افزایش و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۱۲.۸ درجه سلسیوس بوده، ۷ دهم درجه سلسیوس افزایش بوده است.