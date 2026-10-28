مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان گفت: با رونمایی از سامانه ساختار، امکان بررسی برخط کاربری و محدوده املاک روستایی و دسترسی آسان به اطلاعات طرح‌های هادی با هدف جلوگیری از رانت و شفافیت فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمود اکبری فضلی افزود:: سامانه ساختار بستری برای دسترسی آسان و روان به اطلاعات هادی روستایی فراهم می‌کند و دارای مزایای مختلف می‌باشد که یکی از مهم‌ترین آن فزایش شفافیت در ارائه اطلاعات است؛ چراکه دسترسی به اطلاعاتبه‌روز و کامل، حق مردم است.

وی تصریح کرد: با راه‌اندازی این سامانه، مردم می‌توانند در هر زمان از وضعیت ملک مورد نظر خود مطلع شوند و بررسی کنند که ملک در داخل یا خارج از محدوده روستا قرار دارد، کاربری آن چیست و حریم‌ها و معابر چه وضعیتی دارند.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان یادآور شد: این سامانه علاوه بر افزایش شفافیت، از مراجعات غیرضروری به دهیاری‌ها، بنیادمسکن و سایر مراجع مرتبط جلوگیری می‌کند و سرعت دسترسی به اطلاعات را افزایش می‌دهد.به این ترتیب، مردم می‌توانند در هر زمان با ورود به سامانه، اطلاعات روستای موردنظر خود را مشاهده کنند

اکبری فضلی خاطر نشان کرد:، در حال حاضر، ۲ هزار و ۱۸۸ روستای بالای ۲۰ خانوار در استان وجود دارد که از این تعداد، ۲ هزار و ۱۵۴ روستا، معادل ۹۸ درصد این روستا‌ها دارای طرح هادی مصوب دارند.

وی بیان کرد:همچنین از ابتدای برنامه سوم توسعه تاکنون، حدود ۱۹۰ هزار سند مالکیت برای روستا‌ها و شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفردر استان صادر شده است.