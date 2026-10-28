آموزشگاه ۱۲ کلاسه دخترانه بانو فرحناز طاهری و بزرگ‌ترین مخزن آب طرح رینگ شهری یزد، فردا با حضور معاون اول رئیس‌جمهور به بهره‌برداری می‌رسند.

افتتاح دو طرح آموزشی و آبرسانی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور در یزد

افتتاح دو طرح آموزشی و آبرسانی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور در یزد



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، آموزشگاه ۱۲ کلاسه دخترانه بانو فرحناز طاهری و مخزن ۴۰ هزار مترمکعبی طرح رینگ شهری یزد، فردا با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، افتتاح می‌شوند.



آموزشگاه دخترانه بانو فرحناز طاهری در زمینی به مساحت چهار هزار و ۷۰۰ مترمربع و با زیربنای دو هزار و ۲۰۰ مترمربع احداث شده است. این مدرسه با مشارکت خیر نیک‌اندیش شیشه‌بری و با اعتبار خیّری به بهره‌برداری می‌رسد.



مخزن ۴۰ هزار مترمکعبی طرح رینگ شهری یزد نیز با اعتباری بالغ بر سه هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال و طی سه سال احداث شده است. با بهره‌برداری از این مخزن، زمینه تأمین آب شرب پایدار برای ۴۰ هزار اشتراک و حدود ۱۴۰ هزار نفر فراهم می‌شود.



مشترکان محدوده چهارراه فاطمیه تا چهارراه نواب صفوی و همچنین بلوار مدرس، دهه فجر و بسیج، از مزایای تأمین پایدار آب شرب با بهره‌برداری از این طرح بهره‌مند خواهند شد.