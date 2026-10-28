رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور از آزادی هزار و ۴۸۵ زندانی جرایم غیرعمد از ابتدای سال جاری تاکنون، بدون پرداخت هیچ وجهی و از طریق صلح و سازش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید اسداله جولایی در آئین تجلیل از خیرین استان آذربایجان‌شرقی گفت: از ابتدای فروردین‌ امسال تاکنون، هزار و ۴۸۵ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد به همت کمیته‌های صلح و سازش ستاد مردمی دیه در سراسر کشور و بدون هر وجه ریالی از بند رهایی یافته‌اند.

آزادی نزدیک به ۲۰۰ هزار زندانی از سال ۱۳۶۹ تاکنون

رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور افزود: از شروع فعالیت ستاد مردمی دیه در رمضان سال ۱۳۶۹ تا به امروز نزدیک به ۲۰۰ هزار زندانی غیرعمد از بند رهایی یافته‌اند. در هفت ماهه نخست سال جاری نیز ۶ هزار و ۴۲۹ زندانی جرایم غیرعمد با جمع کل بدهی نزدیک به ۱۹۹ همت آزاد شده و به آغوش خانواده بازگشته‌اند.

نقش طلبکاران و قضات در آزادی زندانیان

جولایی با اشاره به گذشت طلبکاران و پذیرش اعسار از سوی قضات گفت: از مجموع دیون ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی این محبوسان، رقمی معادل ۱۹۸ هزار و ۸۳۶ میلیارد تومان از سوی اولیای دم یا طلبکاران خصوصی گذشت و بخش عمده‌ای نیز از جانب قضات در قالب قبولی دادخواست اعسار کسر شد.

بیشترین آمار مربوط به بدهکاران چک و سفته

رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور با تفکیک جرایم زندانیان آزادشده در هفت ماهه امسال افزود: محکومان مالی ناشی از صدور چک یا امضای سفته با ۳ هزار و ۱۵۹ نفر، بدهکاران مهریه با هزار و ۴۲۳ مددجو و بدهکاران نفقه با ۳۲۱ زندانی بیشترین آمار را به خود اختصاص داده‌اند.