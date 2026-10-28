مردم جنوب غرب خوزستان با تأکید بر تداوم حضور خود در خیابان‌ها، این حضور را نمادی از وحدت ملی، اقتدار ایران اسلامی و حمایت از نظام و آرمان‌های انقلاب عنوان کردند.

حضور پرشور مردم جنوب غرب خوزستان در خیابان‌ها، نماد اقتدار و انسجام ملی

حضور پرشور مردم جنوب غرب خوزستان در خیابان‌ها، نماد اقتدار و انسجام ملی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، شرکت‌کنندگان در این تجمع‌ها با اشاره به حضور ۲۴۲ شب مردم در میدان، اعلام کردند: پیام این حضور برای آمریکا و رژیم صهیونیستی روشن است؛ ملت ایران با وحدت و انسجام، پای آرمان‌های خود ایستاده و در برابر تهدیدهای دشمنان عقب‌نشینی نمی‌کند.

آنان همچنین با تأکید بر همبستگی مردم از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب کشور، خواستار توجه بیشتر مسئولان به مطالبات مردم و حضور میدانی آنان برای حل مشکلات جامعه شدند.

مردم تأکید کردند: حضور آگاهانه و مستمر ملت در خیابان‌ها، پشتوانه نیروهای مسلح و نمادی از ایستادگی ملت ایران در دفاع از کشور، رهبری و ارزش‌های انقلاب اسلامی است.