وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیامی به مناسبت روز ملی بازرسی، بازرسان را بازوان اصلی تحقق عدالت اداری خواند و خواستار نهادینه‌سازی فرهنگ پاسخگویی و شفافیت در دستگاه‌های تابعه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، احمد میدری، به مناسبت روز ملی بازرسی در پیامی نوشت: روز ملی بازرسی، فرصتی برای پاسداشت مسئولیت‌پذیری، امانت‌داری و تلاش در مسیر تحقق عدالت و سلامت اداری است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بازرسی و نظارت، از ارکان اساسی استقرار سلامت اداری، صیانت از حقوق مردم و ارتقای اعتماد عمومی به نظام اداری کشور است. بازرسان به‌عنوان دیده‌بانان سلامت نظام اداری، نقشی مؤثر در شناسایی آسیب‌ها، پیشگیری از تخلفات، ارتقای شفافیت و تحقق عدالت در ارائه خدمات عمومی بر عهده دارند.

احمد میدری افزود: در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با توجه به گستردگی مأموریت‌ها و ارتباط مستقیم با زندگی و معیشت آحاد جامعه، به‌ویژه کارگران، بازنشستگان، کارفرمایان و اقشار آسیب‌پذیر، نقش بازرسی و نظارت در تضمین اجرای صحیح قوانین، صیانت از حقوق مردم و ارتقای کیفیت خدمات، اهمیتی دوچندان دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ضمن گرامیداشت روز ملی بازرسی، از تلاش‌های مسئولانه و ارزشمند بازرسان و فعالان عرصه نظارت و ارزیابی عملکرد قدردانی می‌کنم و بر ضرورت تقویت رویکرد‌های پیشگیرانه، توسعه نظارت هوشمند، برخورد منصفانه و قاطع با تخلفات و نهادینه‌سازی فرهنگ پاسخگویی و شفافیت تأکید دارم.

احمد میدری افزود: امید است با اتکال به خداوند متعال، تعهد حرفه‌ای، سلامت اخلاقی و اهتمام به صیانت از حقوق مردم، بیش از پیش در مسیر ارتقای سلامت اداری، افزایش سرمایه اجتماعی و تحقق نظام اداری کارآمد، پاسخگو و فسادستیز گام برداریم. روز ملی بازرسی، فرصتی برای پاسداشت مسئولیت‌پذیری، امانت‌داری و تلاش در مسیر تحقق عدالت و سلامت اداری است.