مردم فارس در تجمعات شب‌های اقتدار و ایستادگی با تبعیت از منویات رهبرمعظم انقلاب، با اعلام وحدت و انسجام ملی، مدیریت مقتدرانه نیرو‌های مسلح کشورمان بر تنگه هرمز را یکی از دستاورد‌های مهم رزمندگان اسلامی دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مردم فارس در تجمعات شب‌های اقتدار و ایستادگی با تبعیت از منویات رهبر معظم انقلاب، با اعلام وحدت و انسجام ملی، مدیریت مقتدرانه نیرو‌های مسلح کشورمان بر تنگه هرمز را یکی از دستاورد‌های مهم رزمندگان اسلامی دانستند.

مردم فارس تاکید کردند : تنگه هرمز به تنهایی عظمت ایران را به جهان نشان داده است.