رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان بیرجند از آمادگی عملیات زمستانه و ذخیره‌سازی و انباشت شن و ماسه در راهدارخانه‌ها و گردنه‌های برفگیر، تنقیه و لایروبی پل‌های سطح محور‌های حوزه استحفاظی شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان بیرجند گفت: باتوجه به نزدیکی فصل زمستان، ذخیره سازی و انباشت دو هزار و ۷۰۰ تُن شن و ماسه در راهدارخانه‌ها وگردنه‌های برفگیر، تنظیم بستر رودخانه ها، تنقیه دهانه پل ها، دیواره‌های هدایت آب و لایروبی آبرو‌ها و پل‌های سطح حوزه استحفاظی این شهرستان از ابتدای مهر در محور‌های سطح حوزه استحفاظی آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

خیری افزود: هدف از اجرای این عملیات آمادگی راهداری زمستانی و همچنین ارتقاء ایمنی تردد، نگهداری راه و سهولت در عبور و مرور کاربران راه در فصل زمستان است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بیرجند افزود: نگهداری مستمر و بررسی وضعیت ابنیه فنی جاده‌ها و بازرسی فنّی منظم پل‌ها و آبرو‌ها برای جلوگیری از بحران‌های احتمالی از جمله مسائل مهم در حوزه نگهداری و ایمنی محور‌ها است که به صورت مستمر توسط عوامل اجرایی و راهداران این اداره انجام می‌شود و در دستور کار قرار دارد.