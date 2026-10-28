به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل امور مالیاتی مازندران از صدور ۲۵۹ برگ تشخیص مالیاتی به ارزش بیش از ۵ هزار و ۲۱۸ میلیارد ریال در پی بازرسی‌های تخصصی خبر داد.

بهرام سلطانی با تشریح اقدامات حوزه بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی گفت: مقابله با تخلفات مالیاتی از راه بازرسی‌های میدانی، بررسی اطلاعات اقتصادی، ارزیابی اعتبار شرکت‌ها و رسیدگی به گزارش‌های مردمی دنبال می‌شود؛ اقداماتی که با هدف افزایش شفافیت اقتصادی، صیانت از حقوق عمومی و تحقق عدالت مالیاتی است.

وی با اشاره به نتایج بازرسی‌های موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم افزود: بررسی اطلاعات حاصل از این بازرسی‌ها به صدور ۲۵۹ برگ تشخیص مالیاتی به مبلغ ۵ هزار و ۲۱۸ میلیارد ریال منجر شده است.

مدیرکل امور مالیاتی مازندران با بیان اینکه بررسی وضعیت شرکت‌ها از محور‌های نظارتی این اداره کل است، گفت: در دوره مورد بررسی، اعتبار و وضعیت فعالیت ۸۶ شرکت مورد ارزیابی قرار گرفت که در نتیجه این بررسی‌ها، ۴۱ شرکت بدون اعتبار شناسایی شدند.

سلطانی افزود: راستی‌آزمایی اطلاعات اشخاص حقوقی و بررسی صحت فعالیت‌های اقتصادی، نقش مهمی در جلوگیری از سوءاستفاده از ظرفیت شرکت‌ها در مبادلات مالی و تجاری دارد و می‌تواند به کاهش زمینه‌های تخلف کمک کند.

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت شهروندان در شناسایی تخلفات اقتصادی افزود: ۲۲۸ گزارش ثبت‌شده در سامانه سوت‌زنی مورد بازدید، بررسی و راستی‌آزمایی قرار گرفت.

به گفته سلطانی، اطلاعات ارائه‌شده از سوی مردم در کنار سایر داده‌های نظارتی، زمینه شناسایی موارد مشکوک و هدفمند شدن بررسی‌های تخصصی را فراهم می‌کند؛ البته رسیدگی به این گزارش‌ها مستلزم بررسی مدارک و احراز صحت اطلاعات بر اساس ضوابط قانونی است.