سردار غلامرضا جلالی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما در حاشیه " گردهمایی پدافند غیرعامل در ایمیدرو "، یاد فرماندهان شهید، مسئولان و مردم و صنعت مردانی که در دفاع و حفاظت از زیرساخت‌های کشور به شهادت رسیدند را گرامی داشت.

سردار جلالی گفت: صنعت و اقتصاد کشور، یکی از اهدافی بود که دشمن روی آن تمرکز داشت و فکر می‌کرد اگر به این حوزه‌ها تهاجم کند و آنها را تحت تاثیر قرار دهد، ما قدرت بازسازی و برگشت پذیری نخواهیم داشت؛ اما نیرو‌های صنعت ما در حوزه فولاد و سایر حوزه‌ها با رشادت، مردانگی و نخبگی فنی و تخصصی تلاش کردند تا خسارت‌های وارده از جنگ اخیر را سریع ارزیابی و برطرف کنند.

وی اضافه کرد: در بازدید‌هایی که از واحد‌های آسیب دیده داشتم به عینه دیدم که نیرو‌های خدوم حوزه صنعت و اقتصاد مثل رزمندگان موشکی که زیر فشار دشمن در حال شلیک بودند، برای بازسازی واحد‌های آسیب دیده تلاش می‌کردند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: برگشت پذیری صنعت فولاد مبارکه اصفهان، برای بازه زمانی سه ماهه طراحی و بازسازی قطعات آسیب دیده با ظرفیت دانش داخلی کشور، یک آزمون بسیار موفقی از قدرت طراحی و فنی داخل کشور بود، خودکفایی فنی و صنعتی در عمل کاملا خودش را نشان داد ضمن اینکه این خودکفایی در همه حوزه‌ها وجود داشت به گونه ایی که دشمنان ما از این قدرت بازسازی نگران شدند، بازسازی و برگشت پذیری واحد‌های آسیب دیده به کوری چشمان دشمن، به صورت کامل انجام می‌شود.