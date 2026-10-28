دردیدار استاندار آذربایجان‌غربی با مدیرعامل شرکت انبار‌های عمومی و خدمات گمرکی ایران، توسعه زیرساخت‌های انبارداری و گمرکی، تسهیل فرایند‌های تجاری و بهره‌گیری از ظرفیت مرز‌های استان برای رونق مبادلات اقتصادی بررسی شد.

آذربایجان‌غربی به قطب حمل و نقل و انبارداری کشور تبدیل می‌شود

آذربایجان‌غربی به قطب حمل و نقل و انبارداری کشور تبدیل می‌شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی در دیدار با سیامک حسنی مدیرعامل شرکت انبار‌های عمومی وخدمات گمرکی ایران، درباره توسعه زیرساخت‌های انبارداری و گمرکی،تسهیل فرایند‌های تجاری و بهره‌گیری از ظرفیت مرز‌های استان برای رونق مبادلات اقتصادی گفت‌و‌گو کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این دیدار با تأکید بر جایگاه راهبردی استان در تجارت خارجی و اتصال به بازار‌های منطقه‌ای و اروپایی، افزود: توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، کاهش زمان و هزینه مبادلات مرزی و تقویت امکانات پشتیبان تجارت، از اولویت‌های توسعه اقتصادی آذربایجان‌غربی است.

رضا رحمانی همچنین افزود: اقدامات متنوعی از شمال تا جنوب آذربایجان‌غربی برای تبدیل شدن به یک هاب لجستیکی در دست اقدام داریم که شرکت انبار‌های عمومی نیز می‌تواند نقش مهمی در این راستا ایفا نماید.

مدیرعامل شرکت انبار‌های عمومی و خدمات گمرکی ایران نیز بر بررسی ظرفیت‌های همکاری و راهکار‌های توسعه خدمات انبارداری و گمرکی با هدف تسهیل فرایند‌های تجاری و ارتقای زیرساخت‌های موردنیاز مبادلات اقتصادی آذربایجان‌غربی تأکید کرد.