به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های جودو کاپ آسیا ۲۰۲۶ اردن مهشید صفری و ابوالفضل محمودی با برتری برابر حریفان خود به دورنهایی راه یافتند و سمیرا خاک‌خواه نیز برای کسب نشان برنز به رقابت خواهد پرداخت.

در وزن منهای ۵۷ کیلوگرم بانوان سمیرا خاک‌خواه در نخستین دیدار خود مارینا آژینو از قبرس را شکست داد و به دور بعد صعود کرد. نماینده ایران در ادامه برابر هدیل العالمی از اردن مغلوب شد و به جدول شانس مجدد راه یافت. او برای ادامه مسیر کسب نشان، ابتدا باید برابر اسراء خریسات، دیگر نماینده اردن به پیروزی برسد تا فرصت مبارزه برای نشان برنز را به دست آورد.

در وزن منهای ۶۳ کیلوگرم بانوان مهشید صفری پس از پیروزی برابر شاهد الشریف از اردن و ریما السدیری از عربستان سعودی در مرحله نیمه‌نهایی نیز رغد الزهرانی، دیگر نماینده عربستان، را شکست داد و راهی دیدار نهایی شد. صفری برای کسب نشان طلا باید در دیدار نهایی برابر نماینده مراکش قرار بگیرد.

همچنین در وزن منهای ۶۶ کیلوگرم مردان، ابوالفضل محمودی پس از برتری برابر هشام الزربا، در ادامه هیثم المزایده از اردن را از پیش رو برداشت. نماینده ایران در مرحله بعد نیز برابر المهند محمد جغلف از مراکش به پیروزی رسید و به فینال صعود کرد. محمودی در دیدار نهایی برای کسب نشان طلا به مصاف معاذ ایژایف از روسیه خواهد رفت.

بدین ترتیب تیم ملی جودوی ایران در این رقابت‌ها تاکنون دو نماینده در دیدار‌های نهایی دارد و سمیرا خاک‌خواه نیز برای کسب نشان برنز تلاش خواهد کرد.