به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از رویترز، شرکت روس‌اتم روسیه اعلام کرد: در ماه نوامبر(آبان و آذر)، شمار کارکنان روسی را در نیروگاه هسته‌ای بوشهر را به ۲۰۰ نفر افزایش خواهد داد؛ این تعداد به سطح موردنیاز برای پیشبرد طرح طبق برنامه در اوایل سال ۲۰۲۷ خواهد رسید.

همچنین الکسی لیخاچف رئیس شرکت روس‌اتم گفت: موضوع بازگشت کارکنان روسی به نیروگاه هسته‌ای بوشهر روز سه‌شنبه در مذاکرات پوتین و پزشکیان در مسکو مورد بحث قرار گرفت.

پزشکیان در مذاکرات با پوتین در مسکو، روند بازگشت نیرو‌های روسی فعال در ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر ایران را بسیار مثبت ارزیابی کرد.

روس‌اتم ساخت ناوگانی از نیروگاه‌های هسته‌ای شناور برای روسیه را آغاز کرده است.