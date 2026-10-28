️نهمین کنگره بین‌المللی نقشه‌برداری مغز ایران، با مشارکت دانشگاه شهید بهشتی و آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مراسم افتتاحیه این کنگره با حضور دکتر سید محمودرضا آقامیری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی، جمعی از مسئولان و استادان دانشگاه، رؤسای دانشکده‌های مرتبط با روان‌شناسی و علوم مغز و اعصاب، نمایندگان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، متخصصان، پژوهشگران و دانشجویان برگزار شد. در این دوره، برای نخستین بار جمعی از دانش‌آموزان علاقه‌مند به حوزه علوم مغز و شناخت نیز در برنامه‌های کنگره حضور دارند.

​​​​​​پیوند علوم اعصاب پایه و بالینی؛ محور اصلی کنگره

شاهین بدو، دبیر علمی نهمین کنگره بین‌المللی نقشه‌برداری مغز ایران، با تشریح رویکرد علمی این دوره، بر اهمیت ارتباط میان علوم اعصاب پایه و بالینی و فراهم کردن زمینه گفت‌وگوی تخصصی میان پژوهشگران و متخصصان تأکید کرد.

برگزاری نشست‌ها و پنل‌های تخصصی، سخنرانی‌های کلیدی و ارائه یافته‌های پژوهشی، فرصتی برای تبادل دانش و تجربه، بررسی روش‌های نوین مطالعه مغز و آشنایی با ظرفیت‌های تازه این حوزه فراهم می‌کند. تنوع موضوعات علمی کنگره نیز بستری برای تقویت ارتباط میان حوزه‌های مختلف علوم اعصاب، فناوری و کاربرد‌های بالینی آن ایجاد کرده است.

​​​​​کاربردی‌سازی علوم مغز و شناخت در مسیر ارتقای کیفیت زندگی

عقابیان، رئیس کنگره و رئیس آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز ایران، با تأکید بر اهمیت سلامت مغز، نقشه‌برداری مغز را حوزه‌ای فراتر از بررسی ساختار‌های آناتومیک دانست و بر ضرورت مطالعه دقیق‌تر عملکرد مغز و بهره‌گیری از نتایج این مطالعات در حل مسائل واقعی جامعه تأکید کرد.

به گفته وی، توسعه علوم مغز و شناخت زمانی می‌تواند اثربخشی بیشتری داشته باشد که نتایج پژوهش‌ها از محیط‌های آزمایشگاهی و دانشگاهی فراتر رود و در بهبود روش‌های تشخیص، انتخاب مداخلات درمانی و ارتقای کیفیت زندگی افراد مورد استفاده قرار گیرد.

توجه به رویکرد‌های درمانی شخصی‌سازی‌شده، گسترش کاربرد‌های علوم شناختی در زندگی روزمره و افزایش آگاهی درباره نقش عواملی مانند استرس و مدیریت آن، از جمله محور‌های مورد تأکید در این سخنرانی بود. وی همچنین بر اهمیت همکاری میان‌رشته‌ای و مشارکت متخصصان حوزه‌های مختلف برای پیشبرد پژوهش‌های مغز و شناخت تأکید کرد.

​​​​​​اقتدار علمی و فناوری؛ زمینه‌ساز توسعه ملی

سعید سرکار، رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، با اشاره به جایگاه علم و فناوری در توسعه کشور، بر ضرورت تقویت توان علمی و فناورانه و بهره‌گیری از ظرفیت پژوهش‌های پیشرفته برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های ملی تأکید کرد.

وی علوم شناختی و فناوری‌های مرتبط با مغز را از حوزه‌های مهم و راهبردی دانست که توسعه آنها می‌تواند در گسترش مرز‌های دانش و ایجاد ظرفیت‌های فناورانه جدید نقش‌آفرین باشد. در این چارچوب، توجه به زیرساخت‌های پژوهشی، فراهم کردن امکانات لازم برای فعالیت متخصصان و حمایت از توسعه تجهیزات و فناوری‌های مورد نیاز، از الزامات پیشرفت این حوزه به شمار می‌رود.

سرکار همچنین بر ضرورت عبور از رویکرد صرفاً مقاله‌محور و حرکت به سمت پژوهش‌های مسئله‌محور و فناوری‌های کاربردی تأکید کرد؛ رویکردی که می‌تواند زمینه تبدیل دانش تولیدشده در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی به محصولات، خدمات و راهکار‌های مؤثر را فراهم کند.

​​​​​​پژوهش مسئله‌محور؛ از تولید دانش تا خلق ارزش افزوده

عطاالله پورعباسی، متخصص علوم اعصاب، با تأکید بر نقش پژوهش در تصمیم‌گیری‌های علمی و مدیریتی، اظهار کرد که پژوهش زمانی می‌تواند بیشترین اثرگذاری را داشته باشد که به شواهد قابل اتکا برای حل مسائل کشور، کاهش هزینه‌ها و خلق ارزش افزوده منجر شود.

وی با اشاره به پیامد‌های بیماری‌ها و اختلالات مرتبط با مغز و نظام عصبی، بر اهمیت تشخیص بهنگام، مداخله زودهنگام و توسعه راهکار‌های مبتنی بر شواهد تأکید کرد. از این منظر، سرمایه‌گذاری در پژوهش‌های هدفمند می‌تواند در بلندمدت به بهبود کیفیت خدمات، استفاده مؤثرتر از منابع و کاهش بخشی از هزینه‌های ناشی از بیماری‌ها کمک کند.

به گفته وی، حمایت از طرح‌های مسئله‌محور و نزدیک کردن نیاز‌های جامعه به ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها، از زمینه‌های مهم توسعه پژوهش‌های اثربخش است. در این مسیر، همکاری میان مراکز علمی، نهاد‌های پشتیبان فناوری و پژوهشگران می‌تواند به شناسایی مسائل اولویت‌دار و هدایت منابع به سمت طرح‌های دارای قابلیت اجرا و اثرگذاری کمک کند.

پورعباسی همچنین بر نقش دانشجویان و پژوهشگران جوان در پیشبرد این مسیر تأکید کرد و توجه به مسائل واقعی کشور را یکی از زمینه‌های مهم برای جهت‌دهی به فعالیت‌های علمی و پژوهشی دانست.

نهمین کنگره بین‌المللی نقشه‌برداری مغز ایران از امروز تا ۸ آبان به مدت سه روز، در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود. این کنگره با شعار «نقشه‌برداری شخصی‌سازی‌شده مغز؛ پلی به سوی مداخلات درمانی اثربخش‌تر» تلاش دارد زمینه تبادل دانش و ارائه تازه‌ترین دستاورد‌های علمی در حوزه علوم اعصاب و تصویربرداری مغزی را فراهم کند.