به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در توسعه روستایی و مناطق محروم، به همراه زهرا خدادادی، نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی و بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی، با هدف بررسی طرح‌های عمرانی و تسریع در تکمیل طرح های نیمه‌تمام از شهرستان ملکان بازدید کرد.

او در این بازدید با تأکید بر دستور رئیس‌جمهور برای تکمیل زیرساخت‌ها اعلام کرد: علاوه بر اعتبارات متوازن، سالانه ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده در کشور وجود دارد که برای تقویت کسب‌وکار‌های روستایی و ایجاد درآمد پایدار برنامه‌ریزی شده است تا از مهاجرت روستاییان جلوگیری شود.

در جریان این بازدید، وضعیت شهرک گلخانه‌ای ملکان نیز بررسی شد؛ این مجموعه ۲۶ هکتار مساحت دارد که در مرحله نخست آن با ۴ هکتار در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ به بهره‌برداری رسیده و در هر هکتار آن ۱۲ نفر مستقیم و ۱۵ نفر غیرمستقیم مشغول به کار هستند.

هم‌اکنون یک مرحله ۷ هکتاری و چهار مرحله تکمیلی دیگر با پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصدی در دست ساخت است و معاون رئیس‌جمهور برای تسریع در تکمیل این طرح‌ها قول مساعد داد.