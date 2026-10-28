به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سرپرستار و کارشناس نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی آبادان، با اشاره به اهمیت آموزش‌های مرتبط با پدافند غیرعامل گفت: آشنایی با اصول احیای قلبی‌ریوی پایه و سایر مهارت‌های امدادی، نقش مهمی در کاهش خطرات و افزایش آمادگی افراد برای مواجهه با حوادث دارد.

جاسم صالحی،افزود: ارتقای آگاهی و توانمندی افراد از طریق شرکت در کارگاه‌های آموزشی و مطالعه منابع علمی معتبر، موجب می‌شود در شرایط اضطراری با استرس و اضطراب کمتری عمل کنند و آمادگی بیشتری برای کمک به مصدومان داشته باشند.