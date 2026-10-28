قیمت طلا و سکه امروز در بازار مشهد نسبت به روز گذشته، کاهش داشت.

نرخ طلا، سکه و نقره در بازار مشهد / چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵

نرخ طلا، سکه و نقره در بازار مشهد / چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز در بازار مشهد با کاهش ۹۰ هزار تومانی قیمت نسبت به ظهر دیروز، ۲۶ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان خرید و فروش شد.

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با دو میلیون تومان کاهش قیمت و سکه طرح جدید نیز سه یک میلیون تومان افزایش قیمت، به ترتیب ۲۶۶ و ۲۵۶ میلیون تومان به فروش رسید.

هر قطعه نیم سکه بهار آزادی هم با ۵۰۰ هزار تومان افزایش نرخ، ۱۴۰ میلیون تومان به فروش رسید.

ربع سکه نیز بدون تغییر قیمت، ۷۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته شد.

نرخ هر گرم نقره عیار ۹۹۵ هم با پنج هزار تومان افزایش قیمت در بازار مشهد ۴۶۵ هزار تومان داد و ستد شد.