شهرداری خوی با اجرای پویش روان‌رود و حفر ۲۵ حلقه چاه جذبی، برای مدیریت آب‌های سطحی، کاهش آب‌گرفتگی معابر و تقویت منابع آب زیرزمینی اقدام کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، شهرداری خوی با اجرای پویش روان‌رود و حفر ۲۵ حلقه چاه جذبی، برای مدیریت آب‌های سطحی، کاهش آب‌گرفتگی معابر و تقویت منابع آب زیرزمینی اقدام کرده است.

پویش روان‌رود با مشارکت شهرداری خوی و دستگاه‌های مرتبط، با هدف پاک‌سازی و سامان‌دهی مسیر رودخانه‌ها و مجاری عبور آب در محدوده شهرستان اجرا می‌شود.

حسن نصرالله‌پور، شهردار خوی، با اشاره به اقدامات شهرداری در حوزه مدیریت آب‌های سطحی، از حفر ۲۵ حلقه چاه جذبی برای هدایت و نفوذ آب‌های سطحی به زمین خبر داد. این اقدام با هدف کاهش تجمع آب در معابر هنگام بارندگی و کمک به تغذیه منابع آب زیرزمینی انجام می‌شود.

در کنار اقدامات اجرایی شهرداری، همکاری شهروندان در حفظ پاکیزگی جوی‌ها و کانال‌های هدایت آب نیز اهمیت دارد. ورود زباله و پسماند به مسیر‌های عبور آب می‌تواند موجب گرفتگی مجاری و افزایش احتمال آب‌گرفتگی معابر شود.

محمدقهرمانژاد معاون خدمات شهری شهرداری خوی نیز با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم، از شهروندان خواست پسماند‌های خود را به‌درستی مدیریت کنند و از ریختن زباله در جوی‌ها و کانال‌ها بپرهیزند.

مدیریت صحیح آب‌های سطحی، علاوه بر اقدامات عمرانی و خدماتی، به همراهی شهروندان در پیشگیری از گرفتگی مسیر‌های عبور آب نیاز دارد.