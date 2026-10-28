به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مهاباد گفت: جامعه هدف این طرح، دهک‌های یک تا چهار درآمدی و افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی هستند.

کشور محمدی افزود: مبلغ تسهیلات این طرح ۵۰۰ میلیون تومان با نرخ سود پنج درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله خواهد بود. البته برنامه‌هایی برای افزایش مبلغ تسهیلات نیز در نظرگرفته شده است. علاوه بر این، بخشی از حمایت‌ها از طریق سازمان‌های حمایتی و کمک‌های بلاعوض بنیاد مسکن ارائه خواهد شد.

برای خانوار‌هایی که سال‌هاست با دغدغه تأمین مسکن روبه‌رو هستند، واگذاری زمین می‌تواند گامی مهم در مسیر خانه‌دار شدن باشد؛ به شرط آنکه شرایط بهره‌مندی از طرح شفاف باشد و در زمین‌های واگذارشده، امکان ساخت مسکن و دسترسی به خدمات ضروری را فراهم کنند.