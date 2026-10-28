در راستای پاسخگویی به مطالبات مردمی و بازگرداندن اراضی موقوفه به چرخه خدمات اجتماعی، نشست تخصصی رسیدگی به درخواست‌های مردمی موقوفات حاج شیخ‌موسی بندپی با حضور مقامات ارشد استانی و قضایی در محل دادگستری بندپی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، در راستای پاسخگویی به مطالبات مردمی و بازگرداندن اراضی موقوفه به چرخه خدمات اجتماعی، نشست تخصصی رسیدگی به درخواست‌های مردمی موقوفات حاج شیخ‌موسی بندپی با حضور مقامات ارشد استانی و قضایی در محل دادگستری بندپی برگزار شد.

این جلسه که با حضور حجت‌الاسلام حیدری‌جناسمی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران و همچنین رئیس دادگستری بندپی تشکیل شد، با محوریت بررسی چالش‌های پیش‌رو در مسیر احیای موقوفات و حقوق مستاجرین برگزار گردید.

در ابتدای نشست، با تاکید بر دستورات مستقیم دادستان مرکز مازندران مبنی بر پیگیری جدی درخواست‌های مردمی، بحث و تبادل نظر پیرامون وضعیت فعلی املاک موقوفه شیخ‌موسی آغاز شد. امنای موقوفات و نمایندگان مستاجرین با بیان چالش‌های موجود در مسیر احیای این املاک، خواستار شفافیت و سرعت در تصمیم‌گیری شدند.

حجت‌الاسلام حیدری‌جناسمی در سخنان خود ضمن تاکید بر اهمیت میراث وقفی، خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما احیای موقوفات شیخ‌موسی است؛ اما این مسیر باید در چارچوب دقیق قوانین و مقررات جاری انجام شود. حفظ حقوق مردم و رعایت منافع مستاجرین در کنار اجرای صحیح ضوابط وقفی، از اولویت‌های اصلی اداره اوقاف مازندران است.

اکبری، رئیس دادگستری بندپی با نگاهی حقوقی و قاطع، بر ضرورت صیانت از اراضی وقفی تاکید کرد.

وی تصریح نمود: هرگونه تصرف غیرقانونی در اراضی موقوفه، به هیچ عنوان قابل چشم‌پوشی نیست و با متصرفین متخلف برخورد قانونی و سختگیرانه‌ای صورت خواهد گرفت. احیای موقوفات بندپی یک ضرورت است که باید در مسیر قانون طی شود.

در پایان این نشست، مقرر شد تیم‌های کارشناسی جهت بازدید میدانی از اراضی موقوفات شیخ‌موسی بندپی اعزام شوند تا با بررسی دقیق وضعیت اراضی، برنامه‌ریزی عملیاتی برای احیای آنها صورت گیرد.