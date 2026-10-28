اردوی جهادی درمانی، آموزشی و فرهنگی گروه رایةالهدی با مشارکت گردان مدینه منوره و بهداری تیپ کربلا، در روستاهای تنگه شهرستان آبادان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، در این اردو، خدمات متنوع درمانی شامل ویزیت پزشک عمومی، دندان‌پزشکی، ارتوپدی، داخلی، زنان و مامایی، آزمایشگاه و داروخانه به ساکنان منطقه ارائه شد.

همچنین برنامه‌های آموزشی، مشاوره‌ای و فرهنگی با هدف ارتقای آگاهی، تقویت سلامت روان و ایجاد نشاط اجتماعی اجرا شد.

این اردوی جهادی با هدف پاسخ‌گویی به بخشی از نیازهای درمانی، آموزشی و فرهنگی ساکنان روستاهای تنگه و گسترش فرهنگ همدلی و خدمت بی‌منت برگزار شد.