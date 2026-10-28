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در بسته خبرهای کوتاه امروز چهارشنبه ۶ آبان، خبرهای متنوعی از گوشه وکنار استان گیلان آماده شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در بسته خبرهای کوتاه امروز چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵ خبرهای زیر آمده است:
ثبت آمار صفر غریق در شهرستان تالش
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رویداد فرهنگی حصیر برتر گیلان به میزبانی خمام
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رزمایش اطفای حریق نیروهای امدادی در جنگلهای شفت
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معارفه فرمانده جدید انتظامی لاهیجان
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رزمایش آمادگی دفاعی در سواحل گیلان
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مراسم سالگرد شهادت استواریکم شهید پویا رحمت طلب ضیابری از شهدای امنیت