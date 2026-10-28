فرمانده انتظامی شهرستان مه‌ولات از دستگیری متهم به سرقت محصولات کشاورزی و کشف ۷۰۰ کیلوگرم پسته سرقتی توسط مأموران پلیس آگاهی و تجسس کلانتری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرهنگ افشین طحان افزود: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر وقوع سرقت پسته، مأموران پلیس آگاهی و تجسس کلانتری با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های میدانی، موفق به شناسایی و دستگیری متهم شدند.

وی ادامه داد: متهم در جریان تحقیقات و بازجویی‌های انجام‌شده به سرقت اعتراف کرد و محل نگهداری اموال مسروقه را به مأموران اطلاع داد.

فرمانده انتظامی شهرستان مه‌ولات گفت: در پی این عملیات، ۷۰۰ کیلوگرم پسته سرقتی کشف و ضبط شد.

وی افزود: پرونده این سرقت تشکیل شده و اقدامات قانونی لازم برای رسیدگی به موضوع و معرفی متهم به مراجع قضایی در حال انجام است.