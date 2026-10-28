۴۲ نفر از برگزیدگان کنکور با رتبه زیر هزار کشوری و برگزیدگان نهمین دوره جایزه ملی امیدآفرین پروفسور نبی‌پور، مشفقیان و حمیدی، در آیینی هم‌زمان با اجتماع نخبگان، سرآمدان و استعداد‌های برتر استان بوشهر تجلیل شدند.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، استاندار بوشهر در آیین تجلیل از برگزیدگان کنکور و نهمین دوره جایزه ملی امیدآفرین پروفسور نبی‌پور، مشفقیان و حمیدی، هم‌زمان با اجتماع نخبگان، سرآمدان و استعداد‌های برتر استان بوشهر، از تلاش‌های نخبگان و فعالان توسعه استان قدردانی کرد.

ارسلان زارع با اشاره به ظرفیت‌های گسترده بوشهر در حوزه نفت و گاز، صنایع بزرگ، اقتصاد دریاپایه، آبزی‌پروری، کشاورزی و گردشگری افزود: بهره‌گیری مؤثر از این ظرفیت‌ها و منابع خدادادی، مستلزم پیوند آنها با دانش و توانمندی نیروی انسانی است.

استاندار بوشهر با بیان اینکه این استان علاوه بر منابع طبیعی، از سرمایه انسانی ارزشمندی برخوردار است، اظهار کرد: بوشهر سرزمین فرصت‌های طلایی است و برای اعتلا و توسعه آن باید بیش از گذشته به دغدغه‌های جوانان توجه کرد و زمینه مشارکت نخبگان را در فرایند تصمیم‌سازی فراهم ساخت.

زارع همچنین پیوند دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، بنیاد نخبگان و بنیاد رشد و اندیشه سازندگی را از عوامل مؤثر در پرورش استعداد‌های برتر دانست و بر تقویت همکاری مدیران دستگاه‌های اجرایی و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی در زمینه شناسایی، حمایت و توانمندسازی نخبگان تأکید کرد.

وی تصریح کرد: تقویت این همکاری‌ها می‌تواند زمینه بهره‌گیری از دانش و ایده‌های نخبگان برای حل مسائل و چالش‌های استان و شتاب‌بخشی به روند توسعه بوشهر را فراهم کند.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی نیز در این آیین با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری بر نیروی انسانی، گفت: اگر جامعه‌ای به دنبال استقلال و برتری است، باید در عرصه علمی به جایگاه برتر برسد؛ چراکه نفت، گاز و مشتقات آن به‌تنهایی نمی‌توانند شاخص توسعه باشند.

غلامحسین زارعی با اشاره به ضرورت تعامل بیشتر مسئولان با نخبگان افزود: باید دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های افرادی که می‌توانند در توسعه استان مؤثر باشند، شنیده شود و زمینه حضور آنان در تصمیم‌سازی‌ها فراهم شود.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش طرح‌های پژوهشی در تصمیم‌گیری‌های کلان بیان کرد: طرح‌های پژوهشی کمتری برای پیگیری و دفاع در مجلس به دست ما رسیده است؛ در حالی که با برخورداری از پشتیبانی فنی و مستندات کارشناسی، امکان دفاع مؤثرتر از این طرح‌ها فراهم می‌شود.

غلامحسین زارعی همچنین با اعلام آمادگی برای حمایت از نخبگان گفت: برای پیگیری تأمین اعتبار از محل اعتبارات سال ۱۴۰۶ و استفاده از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی، آمادگی همکاری داریم تا با تعیین مسیر از سوی استاندار، حمایت از نخبگان و طرح‌های آنان تقویت شود.

رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر هم در آیین تجلیل از برگزیدگان کنکور و نهمین دوره جایزه ملی امیدآفرین پروفسور نبی‌پور، مشفقیان و حمیدی، گفت: در این آیین از ۲۴ نفر از برگزیدگان کنکور با رتبه زیر هزار کشوری و ۱۸ برگزیده نهایی جایزه ملی امیدآفرین در سه حوزه علوم انسانی، فنی و مهندسی و پزشکی تجلیل شد.

یوسف دهقانی با اشاره به برگزاری هم‌زمان این آیین با اجتماع نخبگان، سرآمدان و استعداد‌های برتر استان بوشهر افزود: در نهمین دوره جایزه ملی امیدآفرین، دانشجویانی از ۳۰ دانشگاه کشور شرکت کردند و طرح‌های پژوهشی آنان با اولویت حل مسائل و چالش‌های استان بوشهر و همچنین سوابق علمی و پژوهشی شرکت‌کنندگان مورد ارزیابی قرار گرفت.

رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر با بیان اینکه این جایزه با همکاری بنیاد رشد و اندیشه سازندگی برگزار می‌شود، اظهار کرد: حمایت از برگزیدگان در دو بخش پژوهشی و آموزشی انجام می‌شود و سقف تسهیلات پژوهشی برای هر نفر ۱۲ میلیون تومان و تسهیلات آموزشی ۱۰ میلیون تومان است.

دهقانی تأکید کرد: هدف از این حمایت‌ها، تقویت توان علمی دانشجویان و فراهم کردن زمینه بهره‌گیری از ایده‌های نخبگان برای حل مسائل و چالش‌های استان است؛ چراکه میدان دادن به این سرمایه‌های انسانی می‌تواند دانش و پژوهش را به راهکار‌هایی عملی برای توسعه بوشهر تبدیل کند.