مسئول مؤسسه خیریه آبشار عاطفه‌ها در لرستان گفت: خیران نیکوکار ۳۴ میلیارد و ۴۵۴ میلیون تومان به نیازمندان لرستانی زیر پوشش مؤسسه خیریه آبشار عاطفه‌ها کمک کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نرگس بیرانوند گفت: خیران نیک‌اندیش در اقدامی خداپسندانه، امسال ۳۴ میلیارد و ۴۵۴ میلیون تومان به افراد کم‌برخوردار زیر پوشش مؤسسه خیریه آبشار عاطفه‌ها کمک کردند.

وی افزود: این کمک‌ها در قالب تهیه جهیزیه، توزیع بسته‌های کمک‌معیشتی، جذب حامی برای ایتام، آزادی زندانی و اشتغال‌زایی برای جوانان جویای کار بوده است.

مسئول مؤسسه خیریه آبشار عاطفه‌ها در لرستان گفت: امسال ۷ میلیارد تومان از کمک خیران در اختیار نیازمندان استان قرار گرفت.