به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه المیادین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در افتتاحیه نشست سران روسیه – آفریقا گفت، جهان چند قطبی به واقعیت غیرقابل بازگشت تبدیل شده است.

وی افزود: امیدواریم اقدامات این نشست به توافق‌های ملموس، تفاهم نامه‌ها و قرارداد‌های تجاری جدید منجر شود. همکاری روسیه و آفریقا شامل استفاده مسالمت آمیز از انرژی هسته‌ای، فناوری‌های پیشرفته و هوش مصنوعی است.