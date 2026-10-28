ستاره‌ای از تربت‌جام در لیگ برتر فوتسال

ابوالفضل صفدری، ورزشکار مستعد و آینده‌دار اهل روستای کاریزنو از توابع بخش نصرآباد، به تیم فوتسال ستارگان شازند اراک در لیگ برتر کشور پیوست.

برگزاری همایش غربالگری سه سرطان شایع در شهر رباط سنگ

نخستین همایش تبیین اهمیت غربالگری سه سرطان شایع روده بزرگ، پستان و دهانه رحم در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در شهر رباط سنگ بخش رخ برگزار شد.

کشف هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق از اتوبوس مسافربری در مه‌ولات

سرهنگ افشین طحان، فرمانده انتظامی شهرستان مه‌ولات از کشف و توقیف هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق در جریان بازرسی از یک دستگاه اتوبوس مسافربری در ایست بازرسی موقت شادمهر خبر داد.

دستگیری سارق تحت تعقیب هنگام توزیع مواد مخدر

سرهنگ مجتبی موهبتی، فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور گفت: با هوشیاری تیم گشتی یگان امداد شهرستان نیشابور سارق تحت تعقیب با ۴۰ بسته مواد افیونی صنعتی شناسایی و دستگیر شد.

برگزاری رزمایش اقتدار، ایستادگی و تاب آوری درگلبهار

رزمایش اقتدار، ایستادگی و تاب آوری با همکاری دستگاه های اجرایی ، خدمات رسان و امدادی در شهرستان گلبهار برگزار شد. اجرای عملیات اطفای حریق، انتقال مصدومان و برپایی چادرهای اضطراری و انجام کمک های اولیه توسط امدادگران از برنامه های انجام شده در این رزمایش بود. در این رزمایش تمرکز بر سنجش توان عملیاتی مجموعه‌های مسئول و بررسی نحوه همکاری آن‌ها در زمان بروز حوادث احتمالی برنامه‌ریزی شد که در جریان اجرای آن، روند هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، سرعت اطلاع‌رسانی و چگونگی به‌کارگیری امکانات و ظرفیت‌های موجود مورد ارزیابی قرارگرفت.