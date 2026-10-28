به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بنا بر اعلام مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری یزد: نخستین دوره مسابقات بسکتبال سه‌نفره کارکنان شهرداری‌های کلان‌شهر‌های ایران به میزبانی شهر میراث جهانی یزد برگزار شد و تیم‌های اصفهان، مشهد و قم به ترتیب مقام‌های اول تا سوم این رقابت‌ها را کسب کردند.

مراسم اختتامیه این مسابقات با حضور ابوالقاسم محی‌الدینی، شهردار یزد، سیدمهدی محمدی، دبیرکل مجمع شهرداران کلان‌شهر‌های ایران، مصطفی عباسی، مدیرکل دفتر امور شهری و شورا‌های استانداری یزد، رئیس هیئت بسکتبال استان و مدیرکل تأمین اجتماعی استان برگزار شد.