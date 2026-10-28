نشست هم اندیشی جمعی از استادان، قاریان و حافظان قرآن آذربایجان شرقی با مدیر رادیو قرآن و مدیر کل صدا و سیمای استان به میزبانی اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در این نشست که با هدف تبادل نظر، طرح دیدگاه‌ها و مطالبات جامعه قرآنی در خصوص برنامه‌های رادیو قرآن و ارائه پیشنهاد‌ها و راهکار‌های مؤثر برای بهره گیری هر چه بیشتر از ظرفیت‌های قرآنی آذربایجان شرقی برگزار شد، سیدهادی صلح جو مدیر رادیو قرآن با اشاره به ظرفیت‌های قرآنی آذربایجان شرقی بر آمادگی رادیو قرآن بر استفاده حداکثری از این ظرفیت‌ها تاکید کرد.