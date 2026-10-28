شبکه (فَرا اُستانیِ)، سِرقتِ جَواهرِ منازل شهروندانِ کرمانی در مناطقِ اطرافِ تهران، شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، فرمانده انتظامی استان گفت: با تلاش شبانه روی گروههای تخصصی پلیس آگاهی استان شبکه حرفه‌ای و برون استانی به جرم سرقت طلاهای منزل شهروندان کرمانی شناسایی شدند.

سردار " موقوفه ئی افزود: ۵ متهم در شهر‌های اطراف پایتخت دستگیر و حجم زیادی از اموال سرقتی مرتبط با ۱۵ فقره سرقت کشف شد که در این زمینه از شهروندان خواسته شده، در صورت تخریب قفل منازل به پلیس آگاهی مراجعه کنند.

فرمانده انتظامی استان کرمان همچنین از دستگیری ۵ عضو یک شبکه دیگر سرقت تجهیزات مخابراتی و ارتباطی، با ۵۰ فقره سرقت سیم و کابل مخابرات در محدوده مناطق شهری و روستایی خبر داد.