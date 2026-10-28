با حضور نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت و تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، جلد نهم دانشنامه «حج و حرمین شریفین» رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی حج، جلد نهم دانشنامه «حج و حرمین شریفین» طی مراسمی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی قاضی‌عسکر، تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و جمعی از پژوهشگران پژوهشکده حج و زیارت امروز چهارشنبه ششم آبان ماه رونمایی شد.

حجت‌الاسلام رستم‌نژاد، رئیس پژوهشکده حج و زیارت، در این مراسم با اشاره به انتشار ۹ جلد از این دانشنامه، اظهار کرد: در مجموع، ۱۳ جلد برای دانشنامه «حج و حرمین شریفین» پیش‌بینی شده است و تاکنون ۹ جلد آن به چاپ رسیده است.

رئیس پژوهشکده حج و زیارت با بیان اینکه شش هزار و ۶۲۱ صفحه از این مجموعه در قالب ۹ جلد منتشر شده است، افزود: در این ۹ جلد، هزار و ۴۴ مدخل اصلی تدوین شده و ۲۵۷ نویسنده در نگارش مقالات آن مشارکت داشته‌اند. همچنین، متوسط حجم هر مقاله حدود ۲ هزار و ۱۰۰ کلمه است.

حجت‌الاسلام رستم‌نژاد با اشاره به محتوای جلد نهم دانشنامه «حج و حرمین شریفین» گفت: این جلد شامل ۱۱۸ مدخل اصلی است.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های علمی پژوهشکده حج و زیارت در حوزه دانشنامه‌نویسی تصریح کرد: اکنون دوره شکوفایی دانشنامه‌نویسی در پژوهشکده حج و زیارت است و باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، به سمت جهانی‌کردن دانشنامه‌نویسی در حوزه حج و زیارت حرکت کنیم.

رئیس پژوهشکده حج و زیارت همچنین بر ضرورت توجه به ترجمه دانشنامه‌ها به زبان‌های دیگر تأکید کرد و آن را از مسیر‌های پیش‌رو برای گسترش دامنه مخاطبان و معرفی ظرفیت‌های علمی این حوزه در سطح بین‌المللی دانست.

یادآوری می‌شود، این دانشنامه اثری مرجع، روشمند و دایره‌المعارفی به کوشش جمعی از محققان و نویسندگان حوزه دین‌پژوهی در پژوهشکده حج و زیارت است که نخستین طرح جامع دانشنامه‌ای در جهان اسلام به زبان فارسی در قلمرو مکه، مدینه و فریضه حج به شمار می‌آید؛ کوششی دیرپا و ساختاریافته برای سامان‌بخشی به میراثی بیش از ده قرن که در تلاقی علوم گوناگون، آیین‌ها و حافظه جمعی مسلمانان شکل گرفته است.