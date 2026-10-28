مراسم تشییع، وداع و خاک‌سپاری جانباز ۷۰ درصد بصیر، شهید والامقام محمدحسن نیک‌عیش در مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مراسم تشییع، وداع و تدفین پیکر مطهر جانباز سرافراز ۷۰ درصد بصیر، «شهید محمدحسن نیک‌عیش»، با حضور پرشور آحاد مردم شهیدپرور مشهد مقدس، خانواده معظم شهدا و ایثارگران، و جمعی از مسئولان استانی و لشکری در قطعه شهدای بهشت رضا (ع) برگزار شد.

در این مراسم معنوی که با نوای ایثار و شهادت همراه بود ابتدا زیارت عاشورا و ذکر مصیبت اباعبدالله الحسین خوانده شد و پس از آن با حضور اقشار مردم مراسم تشییع و تدفین آغاز شد.

این مراسم با حضور قاسم رشید رحیم‌زاده؛ معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خراسان رضوی سیدمحمدرضا گوهری؛ رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه دو مشهد حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاج شیخ احمد ملکی؛ رئیس اسناد هنری بنیاد استان علیرضا خیری؛ معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه دو مشهد منصوری؛ رئیس بانک دی شعبه سجادشهر مشهد و جمعی از جانبازان بصیر استان، فرماندهان نظامی و انتظامی و مسئولین کشوری و لشکری حضور داشتند.

حاضران در این مراسم ضمن ادای احترام به مقام شامخ این شهید عزیز و قرائت فاتحه، با آرمان‌های والای شهدا و ایثارگران تجدید میثاق کردند.