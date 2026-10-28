به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام سیده زهره برقعی؛ مدیر جامعه الزهرا (س) به شرح زیر است:

دختران عزیز و بانوان فرهیخته، مؤمن و محجبه جمهوری آذربایجان

سلام علیکم.

با تأسف فراوان، از اخبار و گزارش‌های مربوط به محرومیت شما از حق تحصیل به دلیل پایبندی به حجاب اسلامی مطلع شده‌ایم. آن‌چه در جمهوری آذربایجان می‌گذرد، نه تنها نقض آشکار حق بنیادین آموزش است، بلکه خلاف کرامت انسانی و تعالیم اصیل اسلامی است.

دانش‌آموزی که تنها به دلیل حفظ باور دینی و پوشش اسلامی از کلاس درس محروم می‌شود، نه تنها واقع از آینده و رشد علمی خویش بازمی‌ماند، بلکه کشور و ملت از خدمات ارزشمند ایشان محروم خواهند شد.

جامعه الزهرا (س) و دانشکده الهیات و معارف اسلامی هدی، به عنوان نهاد‌های علمی بانوان، ضمن محکوم کردن این رویه تبعیض‌آمیز، از شما دختران محجبه و دانش‌پژوهان آذربایجانی دعوت می‌کنند تا مسیر علم و معرفت را در محیطی امن، اسلامی و علمی ادامه دهید.

ما اینجا هستیم تا میزبان شما باشیم؛ محیطی که در آن حجاب، افتخار است، نه مانع. جامعه الزهرا (س) بزرگترین حوزه علمیه جهان تشیع این افتخار را دارد که در سطوح مختلف تحصیلی در خدمت بانوان مومنه‌ای باشد که قلب و دلشان برای یادگیری و نشر معارف دینی می‌تپد و می‌خواهند خود را برای یاری حضرت حجت (عج) آماده کنند.

همچنین دانشکده هدی وابسته به جامعه الزهرا (س) با پذیرش دانشجویانی از حدود ۲۰ کشور جهان، بستری بین‌المللی و تخصصی برای بانوان فراهم کرده است تا علوم انسانی و اسلامی را فراگیرند. شما می‌توانید در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، در فضایی تک‌جنسیتی و متناسب با ارزش‌های دینی، به تحصیل و پژوهش بپردازید و از امکانات آموزشی، رفاهی و خوابگاهی بهره‌مند شوید.

دختران امروز، سازندگان فردای جوامع اسلامی هستند. محروم کردن شما از علم، محروم کردن ملت‌ها از آینده است. ما در جامعه الزهرا (س) و دانشکده هدی، دست شما را به گرمی می‌فشاریم و از شما استقبال می‌کنیم.

سیده زهره برقعی

مدیر جامعه الزهرا (س)