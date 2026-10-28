استاندار مازندران با اشاره به فعالیت طرح کمپوست سایت پسماند تنکابن، از پردازش روزانه ۲۵۰ تن زباله و تبدیل پسماند به گرانول خبر داد.

تبدیل روزانه ۲۵۰ تن زباله به محصول قابل استفاده در تنکابن

تبدیل روزانه ۲۵۰ تن زباله به محصول قابل استفاده در تنکابن

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، استاندار مازندران در ادامه بازدید‌های میدانی خود از طرح های غرب استان، با اشاره به فعالیت طرح کمپوست سایت پسماند تنکابن، از پردازش روزانه ۲۵۰ تن زباله و تبدیل پسماند به گرانول خبر داد و ساماندهی زباله‌های انباشته‌شده در سال‌های گذشته را از اولویت‌های استان برشمرد. ‎

مهدی یونسی رستمی در حاشیه این بازدید با اشاره به تحقق وعده‌های داده‌شده برای ساماندهی پسماند اظهار کرد: امروز روز رضایت‌بخشی بود؛ چراکه در کنار مسئولان شهرستان، شاهد تحقق بخشی از تعهدات و اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت پسماند هستیم.

وی با اشاره به ظرفیت پردازش روزانه ۲۵۰ تن زباله در این مجموعه افزود: در این طرح، پسماند پس از فرآوری به گرانول تبدیل می‌شود؛ محصولی که می‌تواند ارزش اقتصادی ایجاد کند و بخشی از منافع حاصل از آن در مسیر توسعه و ارتقای خدمات شهری مورد استفاده قرار گیرد.

یونسی با تأکید بر اهمیت استفاده از فناوری‌های روز در مدیریت پسماند، از برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری از انرژی خورشیدی در این مجموعه خبر داد و تصریح کرد: استفاده از ظرفیت انرژی خورشیدی برای تولید برق، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های مجموعه کمک کند.

مقام عالی دولت در مازندران با بیان اینکه بخش عمده‌ای از مشکلات پسماند استان برطرف شده است، گفت: با اقدامات انجام‌شده، حدود ۸۰ درصد از مشکلات پسماند استان رفع شده و اکنون ساماندهی زباله‌های انباشته‌شده از دهه‌های گذشته نیز با جدیت دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: ساماندهی پسماند‌های قدیمی در برخی مناطق استان، از جمله آمل، در دستور کار قرار گرفته است و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تلاش می‌کنیم این اقدامات تا تیرماه سال آینده به پایان برسد. همچنین ساماندهی پسماند در بابل نیز در حال پیگیری است.

یونسی در پایان بر تداوم اقدامات اجرایی برای حل معضل پسماند، استفاده از فناوری‌های نوین و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی حاصل از فرآوری زباله تأکید کرد.