وزیر آموزش‌وپرورش با تاکید بر ضرورت گسترش فرهنگ قرآنی در نظام تعلیم و تربیت، ورود گفتمان قرآن به مدارس و خانواده‌ها، تقویت آموزش قرآن در دوره پیش‌دبستانی و ابتدایی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای جذب نسل جدید را از اولویت‌های توسعه آموزش عمومی قرآن دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا کاظمی در گردهمایی دبیران کارگروه‌های توسعه آموزش عمومی قرآن استان‌های سراسر کشور، با قدردانی از تلاش فعالان حوزه قرآن و نماز، فعالیت در این عرصه را مسئولیتی ارزشمند و اثرگذار دانست و گفت: فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی فرایندی بلندمدت است و ایجاد تغییر در باور‌ها و نگرش‌های جامعه به زمان، استمرار و برنامه‌ریزی نیاز دارد.

وی با اشاره به ماهیت بلندمدت فعالیت‌های فرهنگی افزود: ممکن است دستاورد‌های این فعالیت‌ها در کوتاه‌مدت به‌طور کامل نمایان نشود، اما اخلاص، تعهد و استمرار در انجام وظایف می‌تواند زمینه اثرگذاری عمیق‌تر بر دانش‌آموزان، خانواده‌ها و جامعه را فراهم کند.

کاظمی اقدامات کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کشور را در شکل‌گیری ساختارها، تقویت شبکه‌های استانی، تولید محتوا و تدوین اسناد و برنامه‌های راهبردی مؤثر دانست و اظهار کرد: این اقدامات به شناخته‌شدن موضوع آموزش عمومی قرآن در سطح وزارت آموزش‌وپرورش، استان‌ها و مناطق کمک کرده است.

گسترش فرهنگ قرآنی از ستاد تا متن مدرسه و خانواده

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به فاصله میان برنامه‌ریزی‌های ستادی و اجرای برنامه‌های تربیتی در مدارس و خانواده‌ها، حرکت به سمت فعالیت‌های میدانی و اثربخش را ضروری دانست و گفت: با وجود اقدامات انجام‌شده در سطح وزارتخانه، استان‌ها و مناطق، همچنان باید برای پیوند بیشتر برنامه‌های تدوین‌شده با محیط واقعی زندگی دانش‌آموزان تلاش کرد.

وی افزود: مدرسه و خانواده باید در کانون برنامه‌های توسعه آموزش عمومی قرآن قرار گیرند و نقشه راه مشخصی برای گسترش این گفتمان در محیط‌های آموزشی و تقویت همراهی خانواده‌ها تدوین شود.

کاظمی با بیان اینکه فعالیت‌های قرآنی نباید به برگزاری برنامه‌ها و رویداد‌ها محدود بماند، بر اهمیت اقدامات معرفتی در این حوزه اشاره کرد و گفت: دانش‌آموزان باید افزون بر آشنایی با قرآن و قرائت آن، با مفاهیم و آثار آموزه‌های قرآنی در زندگی فردی و اجتماعی خود نیز آشنا شوند.

وی توضیح داد: تبیین چرایی انس با قرآن و نماز و آشناکردن دانش‌آموزان با آثار و کارکرد‌های این آموزه‌ها می‌تواند ارتباط آنان را با قرآن و نماز تقویت کند؛ ازاین‌رو، اقدامات معرفتی باید در کنار برنامه‌های فرهنگی، تبلیغی و اجرایی جایگاه روشنی داشته باشد.

آغاز آموزش قرآن از پیش‌دبستانی و سال‌های نخست ابتدایی

کاظمی دوره پیش‌دبستانی و سال‌های نخست ابتدایی را از مقاطع مهم برای ایجاد علاقه و انس کودکان با قرآن کریم دانست و گفت: برنامه‌های آموزشی این دوره‌ها باید متناسب با ویژگی‌های رشدی و نیاز‌های کودکان طراحی شود.

وی حفظ سوره‌های کوتاه و ساده را یکی از راه‌های آشنایی اولیه کودکان با قرآن برشمرد و افزود: می‌توان با برنامه‌ریزی متناسب با سن دانش‌آموزان، حفظ این سوره‌ها را از دوره پیش‌دبستانی آغاز کرد و در پایه‌های ابتدایی ادامه داد.

وزیر آموزش‌وپرورش خاطرنشان کرد: در طراحی برنامه‌های آموزش عمومی قرآن باید شرایط و توانایی‌های همه دانش‌آموزان در نظر گرفته شود تا محتوا‌های آموزشی امکان مشارکت و یادگیری را برای طیف گسترده‌ای از کودکان فراهم کنند.

وی هماهنگی برنامه درسی دوره پیش‌دبستانی با اهداف آموزش عمومی قرآن را از موضوعات قابل پیگیری در این مسیر دانست.

فناوری‌های نوین؛ ابزاری برای ارتباط نسل جدید با قرآن

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به تغییر ذائقه رسانه‌ای کودکان و نوجوانان، استفاده از فناوری‌های روز و تولید محتوای جذاب و چندرسانه‌ای را از نیاز‌های توسعه آموزش عمومی قرآن برشمرد و گفت: شیوه‌های ارائه مفاهیم قرآنی باید با علایق و نیاز‌های نسل جدید تناسب داشته باشد.

کاظمی افزود: ابزار‌های دیجیتال، محتوای چندرسانه‌ای و بازی‌وارسازی آموزه‌های قرآنی می‌توانند زمینه ارتباط بیشتر کودکان و نوجوانان با قرآن را فراهم کنند. در این مسیر، بهره‌گیری از ظرفیت جوانان خلاق و آشنا با علایق نسل جدید نیز اهمیت دارد.

وی با بیان اینکه کتاب درسی به‌تنهایی پاسخ‌گوی همه نیاز‌های آموزشی نیست، بر توسعه ابزار‌ها و محتوا‌های متنوع و جذاب در کنار کتاب‌های درسی تاکید کرد.

آموزش عمومی قرآن؛ فراتر از مسابقات و پرورش استعداد‌های قرآنی

کاظمی با اشاره به ضرورت توجه هم‌زمان به آموزش عمومی و پرورش استعداد‌های قرآنی گفت: مأموریت آموزش عمومی قرآن، فراهم‌کردن زمینه آشنایی و انس همه دانش‌آموزان با قرآن کریم است؛ بنابراین، در کنار حمایت از دانش‌آموزان مستعد و فعالیت‌های تخصصی، باید برای گسترش برنامه‌های قرآنی در کلاس‌ها، مدارس و خانواده‌ها نیز برنامه‌ریزی کرد.

وی احیای محافل قرآنی کلاسی، مدرسه‌ای، محلی و خانوادگی را یکی از ظرفیت‌های گسترش فرهنگ قرآنی دانست و افزود: فراهم‌کردن فرصت مشارکت بیشتر دانش‌آموزان و خانواده‌ها در این فعالیت‌ها می‌تواند به تقویت فرهنگ قرآنی در جامعه کمک کند.

وزیر آموزش‌وپرورش به نقش دانشگاه فرهنگیان در ارتقای توانمندی‌های قرآنی معلمان پرداخت و گفت: معلمان به دلیل ارتباط مستمر با دانش‌آموزان و خانواده‌ها، نقش مهمی در توسعه آموزش عمومی قرآن دارند؛ ازاین‌رو، آموزش‌های قرآنی باید جایگاه متناسبی در فرایند تربیت معلم داشته باشد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در قالب طرح «اتقان»، ادامه و تکمیل برنامه‌های توانمندسازی معلمان را ضروری دانست و افزود: آموزش‌های قرآنی باید در دوره‌های تربیت معلم، از جمله دوره‌های مرتبط با جذب نیروی انسانی از مسیر ماده ۲۸، مورد توجه قرار گیرد.

مشارکت دستگاه‌های اجرایی در توسعه آموزش عمومی قرآن

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به ظرفیت این وزارتخانه در حوزه آموزش عمومی قرآن، مشارکت سایر دستگاه‌های اجرایی را نیز در تحقق اهداف این حوزه ضروری دانست و گفت: توسعه آموزش عمومی قرآن مسئولیتی فراتر از آموزش‌وپرورش است و باید متناسب با مأموریت‌ها و ظرفیت‌های دستگاه‌های مختلف، برنامه‌های مشخصی تعریف شود.

کاظمی افزود: پیگیری اجرای برنامه‌های قرآنی در سایر دستگاه‌ها، مطالبه‌گری برای تحقق اهداف تعیین‌شده و دریافت گزارش عملکرد مجموعه‌های مسئول می‌تواند مشارکت ملی در این حوزه را تقویت کند.

وی نمود آموزه‌های قرآنی در رفتار و سبک زندگی دانش‌آموزان را از اهداف اصلی آموزش قرآن دانست و افزود: هدف نهایی این آموزش، تنها آشنایی با الفاظ و مفاهیم نیست؛ بلکه باید زمینه‌ای فراهم شود تا آموزه‌های قرآنی در رفتار فردی و اجتماعی دانش‌آموزان نمود پیدا کند و دستیابی به این هدف، به برنامه‌ریزی مستمر، توانمندسازی شبکه‌های اجرایی، تولید محتوای متناسب و گسترش فعالیت‌های قرآنی در متن زندگی دانش‌آموزان و خانواده‌ها نیاز دارد.