مدیرعامل مجمع خیرین تأمین سلامت فارس در نوزدهمین اجلاس سالانه خیرین تأمین سلامت فارس گفت: اعضای این مجمع در دو سال گذشته هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان به بخش سلامت این استان کمک کرده اند.

کمک هزار و ۴۲۰ میلیارد تومانی خیران سلامت فارس به بخش بهداشت و درمان در ۲ سال گذشته

کمک هزار و ۴۲۰ میلیارد تومانی خیران سلامت فارس به بخش بهداشت و درمان در ۲ سال گذشته

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرعامل مجمع خیرین تأمین سلامت فارس در نوزدهمین اجلاس سالانه خیرین تأمین سلامت فارس که با حضور جمعی از خیرین نیک‌اندیش، مدیران و فعالان حوزه سلامت برگزار شد، با اشاره به دستاورد‌های این مجمع، اعلام کرد : در ۱۹ سال گذشته، ساخت ۳۵۰۰ تخت بیمارستانی، ۲۰۰ مرکز بهداشت، ۱۰۰ پایگاه اورژانس و ۱۸ اقامتگاه همراه بیمار در استان با حمایت این مجمع انجام شده است.

علی‌اکبر رامجردی با تأکید بر اینکه خیران سلامت در حوزه‌های مختلف از جمله ساخت بیمارستان و درمانگاه، کمک به بیماران و دانشجویان، و همچنین حمایت از همراهان بیماران گام برداشته است، افزود : از این پس، مجمع در راستای آموزش بهداشت نیز فعالیت خواهد کرد.

رامجردی با تأکید بر حضور پررنگ خیرین در شرایط دشوار اقتصادی افزود: در طول این ۲ سال که مشکلات زیاد بود، حجم کمک‌ها تقریبا ۲ برابر شد و ارزش کمک‌های خیرین در همین ۲ سال، به هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان رسید.

وی با اشاره به امکان مشارکت همه مردم در بخش سلامت، افزود : مجمع خیران تأمین سلامت در طبقه هشتم دانشگاه علوم پزشکی شیراز و شماره تماس ۰۷۱۳۲۳۵۹۲۰۰ آماده دریافت کمک‌های خیران است.

این مجمع با مشارکت مردم واقف استان فارس راه‌اندازی شده است و امروز و در مراسم نوزدهمین سالگرد تأسیس خود، از ۱۲۰ خیر استان قدردانی کرد.

مدیرعامل مجمع خیرین تأمین سلامت فارس اعلام کرد: همچنین در این بازه زمانی، ۲۰۰ همت به بخش سلامت اختصاص یافته است.