محمدرضا عارف؛ معاون اول رئیس‌جمهور، در پی حادثه سرویس مدرسه در اردکان، در تماس تلفنی با استاندار یزد، آخرین وضعیت دانش‌آموزان مصدوم و اقدامات انجام‌شده برای رسیدگی به وضعیت آنان را پیگیری کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بنا بر اعلام روابط عمومی استانداری یزد: محمدرضا عارف؛ معاون اول رئیس‌جمهور، در پی حادثه سرویس مدرسه در اردکان، در تماس تلفنی با محمدرضا بابایی؛ استاندار یزد، آخرین وضعیت دانش‌آموزان مصدوم و اقدامات انجام‌شده برای رسیدگی به وضعیت آنان را پیگیری کرد.

عارف در این تماس، خواستار بررسی کارشناسی علل و عوامل وقوع حادثه شد و بر ضرورت رسیدگی به وضعیت مصدومان و پیگیری اقدامات درمانی آنان تأکید کرد.

محمدرضا بابایی؛ استاندار یزد، نیز با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده، اعلام کرد وضعیت دانش‌آموزان مصدوم را به‌صورت مستقیم دنبال می‌کند و رسیدگی به شرایط آنان در اولویت پیگیری‌های استان قرار دارد.