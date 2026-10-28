رئیس پلیس آگاهی استان بوشهر از دستگیری عامل قتل و همدست وی در کمتر از ۲۴ ساعت و کشف سلاح مورد استفاده در جنایت، خبر داد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، سرهنگ عبدالمجید برزگر در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: عصر سه‌شنبه ۵ آبان، در پی وقوع درگیری میان یک مرد جوان و سه نفر دیگر در روستای حسینکی بخش چغادک، یکی از طرفین با استفاده از سلاح گرم اقدام به تیراندازی کرد که در نتیجه آن، یک نفر جان خود را از دست داد و فرد دیگری نیز بر اثر شدت جراحت به بیمارستان منتقل شد.

وی افزود: کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی استان بوشهر بلافاصله پس از اطلاع از وقوع حادثه، در محل حاضر شده و با بررسی دقیق صحنه جرم و انجام اقدامات تخصصی، هویت عامل قتل و همدست وی را شناسایی کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان بوشهر ادامه داد: کارآگاهان با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، مخفیگاه متهمان را در شهر بوشهر شناسایی کرده و طی عملیاتی دقیق و هدفمند، موفق شدند هر دو متهم را در کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر کنند.

سرهنگ برزگر با بیان اینکه سلاح گرم مورد استفاده در قتل نیز کشف و ضبط شد، اضافه کرد: تحقیقات پلیس برای روشن شدن ابعاد مختلف حادثه و مشخص شدن علت و انگیزه وقوع قتل همچنان ادامه دارد.

این مقام ارشد انتظامی بوشهر با تأکید بر ضرورت کنترل خشم و پرهیز از خشونت در اختلافات شخصی، از شهروندان خواست در صورت بروز اختلاف، از هرگونه درگیری فیزیکی و استفاده از سلاح سرد و گرم خودداری کرده و حل‌وفصل مسائل را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنند. همچنین در صورت مشاهده تهدید یا احتمال وقوع درگیری خطرناک، موضوع را فوری به پلیس اطلاع دهند تا از بروز حوادث ناگوار و جبران‌ناپذیر پیشگیری شود.