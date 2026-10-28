زنگ پدافند غیرعامل در مدرسه هاجر دهلران نواخته شد و هم‌زمان، برنامه آموزشی و عملیاتی پدافند غیرعامل با هدف ارتقای آمادگی دانش‌آموزان در هنرستان شهید بهشتی دره‌شهر برگزار شد.

آموزش و مانور پدافند غیرعامل در مدارس دهلران و دره‌شهر

آموزش و مانور پدافند غیرعامل در مدارس دهلران و دره‌شهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «مراد یگانه» فرماندار دهلران، در آیین گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل در دهلران گفت: ترویج فرهنگ ایمنی، راهکار اصلی کاهش آسیب‌پذیری در برابر تهدیدات و بحران‌هاست و باید در میان همه اقشار جامعه نهادینه شود.

وی با بیان اینکه پدافند غیرعامل بخشی از فرهنگ عمومی ایمنی است، افزود: رعایت اصول پدافند غیرعامل باید از دانش‌آموزان و معلمان تا کارکنان دستگاه‌های اجرایی و سایر شهروندان گسترش یابد.

فرماندار دهلران تصریح کرد: با رعایت این اصول در ابعاد مختلف، می‌توان ضمن کاهش آسیب‌پذیری، پیامد‌های ناشی از وقوع بحران‌ها را نیز به حداقل رساند.

اجرای مانور آمادگی در زمان وقوع حادثه توسط نیرو‌های هلال‌احمر از دیگر برنامه‌های این مراسم در دهلران بود که با استقبال دانش‌آموزان همراه شد.

در همین راستا، برنامه آموزشی و عملیاتی پدافند غیرعامل با هدف ارتقای آمادگی دانش‌آموزان برای مقابله با حوادث و شرایط بحرانی در هنرستان شهید بهشتی دره‌شهر برگزار شد و دانش‌آموزان با اصول ایمنی، نحوه واکنش در شرایط اضطراری و ضرورت حفظ خونسردی و رعایت دستورالعمل‌های ایمنی هنگام وقوع حادثه آشنا شدند.