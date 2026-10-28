سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران: حفظ اشتغال و حمایت از تولید، خط قرمز مدیریت استان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ‎سرپرست معاونت سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری مازندران؛ در نشست کمیسیون کارگری استان که با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد، با اشاره به شرایط اقتصادی و دشواری‌های موجود در حوزه تولید و اشتغال، اظهار کرد: جلسات دستگاه‌های اجرایی باید با هدف حل مسئله برگزار شود و نتیجه آن در بهبود شرایط کارگران و رفع مشکلات واحد‌های تولیدی در میدان عمل نمایان شود.

مصطفی سوادکوهی با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور، پیش‌بینی وضعیت آینده حوزه کارگری را با دشواری‌هایی همراه کرده است، افزود: دستگاه‌های مسئول باید با نگاه پیشگیرانه، مسائل و چالش‌های احتمالی را شناسایی کنند و پیش از آنکه مشکلات به نقطه بحران برسد، اقدامات لازم برای کاهش نارضایتی‌ها و حمایت از جامعه کارگری را در دستور کار قرار دهند.

سوادکوهی با تأکید بر اینکه نیروی کار و استمرار فعالیت واحد‌های تولیدی باید مورد حمایت جدی قرار گیرند، تصریح کرد: رویکرد مدیریت استان، حمایت، هدایت و پشتیبانی از بخش تولید است و این پشتیبانی باید متناسب با نیاز‌های واقعی صنایع و شرایط موجود، ابعاد مختلف داشته باشد.

معاون استاندار مازندران همچنین با اشاره به ضرورت تعامل میان کارفرمایان، دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی، خواستار همراهی بانک‌ها با صنایع و واحد‌های تولیدی شد و خاطرنشان کرد: مشکلات مربوط به تأمین مواد اولیه، نقدینگی و استمرار تولید نباید به‌گونه‌ای مدیریت شود که در نهایت، فشار آن به کارگران منتقل شده و زمینه تعدیل نیرو یا اخراج نیروی کار فراهم شود.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به تعهدات کارفرمایان در قبال کارگران، بر پیگیری مطالبات قانونی جامعه کارگری و تقویت تعامل میان کارگران و کارفرمایان تأکید کرد و گفت: تصمیم‌گیری درباره مسائل واحد‌های تولیدی باید با در نظر گرفتن پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی آن انجام شود تا مشکلات موجود به نارضایتی‌های گسترده‌تر منجر نشود.

ضرورت آمادگی صنایع برای تأمین سوخت جایگزین

سوادکوهی در بخش دیگری از سخنان خود، تأمین و ذخیره‌سازی سوخت جایگزین برای زمان احتمال محدودیت یا قطع گاز را از موضوعات مهم و نیازمند پیگیری فوری دانست و اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص کشور و تلاش صنایع، کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی برای استمرار فعالیت، لازم است تمهیدات لازم برای مدیریت شرایط احتمالی از هم‌اکنون پیش‌بینی شود.

وی افزود: مدیریت بحران زمانی اثربخش خواهد بود که پیش از بروز محدودیت‌ها، ظرفیت‌های موجود بررسی و نیاز‌های واحد‌های تولیدی شناسایی شده باشد؛ ازاین‌رو، بازرسی‌ها و نظارت‌های منظم باید با هدف شناسایی کمبود‌ها و رفع موانع احتمالی انجام شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران با اشاره به اعلام آمادگی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برای همکاری در زمینه تأمین سوخت، تصریح کرد: واحد‌های صنعتی و تولیدی نیز باید متناسب با ظرفیت مخازن و میزان مصرف خود، برای ذخیره‌سازی سوخت موردنیاز اقدام کنند تا در زمان بروز محدودیت، استمرار تولید با مشکل مواجه نشود.

وی با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی در تخصیص سوخت خاطرنشان کرد: واحد‌هایی که امکان استفاده از سوخت جایگزین یا جایگزینی برق به‌جای گاز را ندارند، باید در بررسی نیاز‌ها و برنامه‌ریزی برای تأمین سوخت مورد توجه ویژه قرار گیرند.

سوادکوهی همچنین با اشاره به اهمیت نظارت بر روند تأمین و ذخیره‌سازی سوخت در صنایع، واحد‌های کشاورزی، مرغداری‌ها و دامداری‌ها، خواستار بررسی میدانی میزان ذخایر و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از بروز اختلال در فعالیت این بخش‌ها شد.

وی در پایان تأکید کرد: صیانت از اشتغال، استمرار تولید و پیشگیری از بروز بحران‌های اجتماعی، مستلزم هماهنگی مستمر دستگاه‌های اجرایی، همراهی کارفرمایان، حمایت نظام بانکی و پیگیری جدی مطالبات قانونی کارگران است؛ رویکردی که باید در اقدامات عملی و نتایج قابل سنجش دستگاه‌ها نمود پیدا کند.