معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: بخش قابل توجهی از فناوری تولید تایر با تکیه بر دانش متخصصان و مهندسان داخلی و توانمندی‌های دانش‌بنیان مجموعه توسعه یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، فرزانه انصاری در بازدید از کارخانه کویرتایر در جمع خبرنگاران با اشاره به انتخاب کویرتایر به‌عنوان واحد نمونه ملی گفت: در جریان بازدید از این مجموعه، ظرفیت‌های فنی و مهندسی آن مورد توجه قرار گرفت، به‌ویژه اینکه بخش قابل توجهی از فناوری تولید تایر با تکیه بر دانش متخصصان و مهندسان داخلی و توانمندی‌های دانش‌بنیان مجموعه توسعه یافته، موضوعی که نشان‌دهنده ظرفیت صنعت کشور در بومی‌سازی فناوری است.

انصاری با تشریح برنامه تحولی سازمان ملی استاندارد ایران افزود: این برنامه از سال جاری در دستور کار قرار گرفته و در شورای عالی استاندارد با حضور رئیس‌جمهور به تصویب رسیده است.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: در چارچوب این برنامه اصلاح رویه‌ها با هدف حمایت از واحد‌های تولیدی، تسهیل فرآیند‌های تولید و روان‌سازی تجارت دنبال می‌شود.

به گفته وی در رویکرد جدید حرکت از استاندارد‌های اجباری به سمت استفاده از مقررات فنی و نظارت بر کالا‌ها بر مبنای میزان ریسک آنها مورد توجه قرار گرفته است، این تغییر رویکرد می‌تواند با هدفمندتر کردن فرآیند‌های نظارتی و کاهش موازی‌کاری‌ها، به بهبود فضای فعالیت تولیدکنندگان و تسهیل مبادلات تجاری کمک کند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به اهمیت این تغییرات برای صنایع استان گفت: اصلاح فرآیند‌ها و تسهیل رویه‌های مرتبط با استاندارد می‌تواند فرصت مناسبی برای واحد‌های تولیدی خراسان جنوبی فراهم کند تا در کنار رعایت الزامات فنی و کیفی، فعالیت‌های خود را با سهولت بیشتری دنبال کنند.

انصاری با تأکید بر اهمیت توسعه فناوری‌های بومی و تقویت توان مهندسی داخلی، ظرفیت مجموعه‌هایی مانند کویرتایر را در مسیر توسعه صنعتی کشور ارزشمند دانست و بر نقش اصلاح رویه‌های استاندارد در حمایت از تولید و تسهیل تجارت تأکید کرد.