­وزیر نیرو با اشاره به مذاکرات انجام‌شده با مقامات بلاروس، از فراهم شدن زمینه‌های جدید برای همکاری‌های دوجانبه در حوزه آب و برق و تبادل تجربیات دو کشور در زمینه تولید و مصرف انرژی خبر داد.

توسعه همکاری‌های ایران و بلاروس در حوزه آب، برق و انرژی

توسعه همکاری‌های ایران و بلاروس در حوزه آب، برق و انرژی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، عباس علی‌آبادی وزیر نیرو در سفر به بلاروس با اشاره به برگزاری نشست و جلسات مختلف برای تبادل مباحث انرژی گفت: به دعوت مجموعه‌ای که ۳۰ سال در حوزه انرژی فعالیت داشته، به این کشور سفر کردیم و زمینه‌های متعددی برای همکاری مشترک فراهم شده است.

وی با اشاره به مذاکرات انجام‌شده با طرف بلاروسی افزود: مذاکرات خوبی داشتیم که امیدواریم در آینده نزدیک، نتایج و ثمرات آن مشخص شود.

وزیر نیرو با تأکید بر تبادل تجربیات دو کشور در حوزه انرژی گفت: می‌توانیم از تجربیات بلاروس در زمینه تولید و مصرف انرژی استفاده کنیم و در مقابل، تجربیات خودمان را نیز در اختیار این کشور قرار دهیم.

علی‌آبادی همچنین با اشاره به پیشرفت‌های دو کشور در حوزه آب و برق، از هماهنگی برای فراهم کردن زمینه‌های مناسب همکاری دوجانبه در این بخش‌ها خبر داد.