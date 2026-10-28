به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، امشب، چهارشنبه ۶ آبان‌ ، در چارچوب دور چهارم رقابت‌های جام اتحادیه انگلیس، دو تیم پرآوازه لیورپول و چلسی از ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه آنفیلد به مصاف هم می‌روند.

این دیدار مهم که از میان پنج بازی این مرحله برای پخش زنده انتخاب شده، با گزارش عباس قانع از آنتن شبکه سه سیما پخش خواهد شد.

همچنین با آغاز مسابقات قهرمانی کشتی آزاد جهان در شهر آستانه قزاقستان از روز پنجشنبه ۷ آبان، تیم ملی کشورمان پس از قهرمانی فرنگی‌کاران، با ترکیب کامل در ۱۰ وزن (میلاد والی‌زاده، احمد محمدنژاد جوان، رحمان عموزاد، سینا خلیلی، امیرمحمد یزدانی، محمد نخودی، کامران قاسم‌پور، امیرحسین فیروزپور، حسن یزدانی و امیرحسین زارع) و با سرمربیگری پژمان درستکار برای دفاع از عنوان قهرمانی جهان روی تشک می‌رود.

رقابت‌های آزادکاران طی روز‌های پنجشنبه ۷ تا یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه در ساعات مختلف از طریق برنامه «دایره طلایی» به صورت زنده از شبکه سه سیما پوشش داده می‌شود.