معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آبادان از مراجعه ۱۳۴ بیمار با علائم قلبی و تنفسی غیرعفونی به بیمارستان‌های زیرمجموعه این دانشگاه طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، دکتر امیدیان، گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۳۴ بیمار با علائم قلبی و تنفسی غیرعفونی به بیمارستان‌های زیرمجموعه این دانشگاه مراجعه کردند.

وی افزود: از مجموع مراجعات، ۶۶ بیمار با علائم قلبی مراجعه کردند که ۳۱ نفر به‌صورت سرپایی خدمات درمانی دریافت کردند و ۳۵ نفر بستری شدند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آبادان ادامه داد: همچنین ۶۸ بیمار با علائم تنفسی غیرعفونی مراجعه کردند که ۵۳ نفر به‌صورت سرپایی خدمات گرفتند و ۱۵ بیمار بزرگسال بستری شدند.