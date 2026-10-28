تنش‌ها در امتداد مرز پاکستان و افغانستان بار دیگر افزایش یافته است؛ این بار، منطقه مرزی انگور اده در وزیرستان جنوبی پاکستان شاهد درگیری و تلفات غیرنظامیان بوده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، رسانه‌های پاکستانی به نقل از منابع رسمی و امنیتی پاکستان اعلام کردند، در پی شلیک از سمت افغانستان و اصابت یک گلوله خمپاره به خانه‌ای مسکونی، یک غیرنظامی کشته و پنج نفر دیگر، از اعضای یک خانواده، زخمی شدند. همچنین گزارش‌هایی از آسیب‌دیدن تعدادی از مغازه‌های منطقه منتشر شده است.

منابع امنیتی پاکستان اعلام کرده‌اند که نیرو‌های این کشور در واکنش به این حادثه، مواضع مرزی نیرو‌های افغان را هدف قرار داده‌اند و چند پاسگاه مرزی افغانستان تخریب شده است.

تداوم چنین حوادثی در شرایطی است که اختلافات امنیتی و اتهام‌های متقابل میان اسلام‌آباد و کابل، روابط دو کشور را با چالش روبه‌رو کرده است؛ وضعیتی که بیش از همه، امنیت ساکنان مناطق مرزی و زندگی روزمره آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

تداوم این تنش‌ها بار دیگر ضرورت گفت‌و‌گو‌های مؤثر میان اسلام‌آباد و کابل را برای جلوگیری از تشدید درگیری‌ها و حفاظت از جان غیرنظامیان در مناطق مرزی برجسته می‌سازد.